Presentata la nuova Honda CBR500R Four: somiglia alla RC213V!

Le appendici aerodinamiche sulle moto stradali, ormai, non fanno più nemmeno notizia. Le troviamo sulle superbike da oltre duecento cavalli e persino su qualche media pensata per far divertire nel weekend. Ma cosa succede quando qualcuno decide di prendere un quattro cilindri da mezzo litro e vestirlo di tutto punto con un abito aerodinamico visibilmente ispirato alla Honda RC213V di MotoGP?

Succede che al CIMA (Chongqing International Motorcycle Show) Honda si è presentata con uno studio di stile decisamente particolare, ribattezzato CBR500R FOUR Racing Color. Un concept che non cerca di nascondere le proprie ambizioni estetiche, proponendosi come un vero e proprio omaggio alle corse.

Aerodinamica da pista, ma per tutti i giorni?

Se osservi la moto di fronte, la prima cosa che salta all'occhio sono inevitabilmente le ali aerodinamiche anteriori. Sui prototipi da gara di Joan Mir e Luca Marini siamo abituati a proporzioni studiate al millimetro per tenere giù l'avantreno a trecento all'ora. Qui le dimensioni e l'inclinazione sembrano quasi accentuate, dando alla carena un profilo affilato e sporgente. Non mancano nemmeno dei profili al posteriore, a sottolineare una ricerca stilistica orientata all'effetto ''replica''.

Oltre al pacchetto aerodinamico, a fare la sua parte è la livrea racing con colori HRC e sponsor dedicati. L'impatto visivo c'è, anche se le forme del cupolino e della carenatura si scostano leggermente da quelle della moto schierata nel Mondiale, adattandosi alle geometrie della base stradale.

Un esercizio di stile che fa sognare

Ha davvero senso montare winglets di queste dimensioni su una quattrocilindri di media cilindrata? Se la guardiamo dal punto di vista dell'utilità pura nell'uso quotidiano, la risposta la conosci già. Ma le moto vivono anche — e soprattutto — di passione e suggestioni estetiche.

La tradizione delle repliche da gara ha sempre avuto un grande seguito tra i motociclisti, e questa interpretazione dimostra come Honda riesca ancora a giocare con il proprio DNA sportivo.

Per il momento la CBR500R FOUR Racing Color resta un concept esposto per il pubblico del salone cinese. Difficile dire se vedremo mai un kit simile nei concessionari o se rimarrà soltanto un bell'esercizio di design. La CBR500R Four standard non ha numeri tali da arricciare l'asfalto sotto le ruote (poco meno di 71 CV per 189 kg di peso, con tecnologia e-clutch e ride by wire), ma sicuramente, se arrivasse su strada, una moto del genere troverebbe alla svelta i suoi estimatori.

Fonte: Motologues

Copertina: foto ricampionata con A.I.

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