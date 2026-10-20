Honda CBR600RR 2027, la supersportiva si aggiorna: tutte le novità

Honda ha annunciato il Model Year 2027 della CBR600RR. Non si tratta di semplici rifiniture in quanto, oltre a novità di design, arrivano una serie di aggiornamenti tecnici. L'obiettivo è quello di migliorare le prestazioni e l'interazione con il pilota.

Honda CBR600RR 2027, le novità

Il cuore pulsante della sportiva rimane sempre il motore a quattro cilindri in linea di 599 cc in grado di erogare 121 CV (89 kW) di potenza a 14.250 giri/min. Il tutto rimane sempre abbinato alla frizione assistita e antisaltellamento e al quickshifter.

Honda CBR600RR

Tra le novità 2027 della sportiva giapponese, troviamo le pinze freno Nissin anteriori con attacco radiale derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade e un nuovo modulatore ABS che permette di gestire l’intervento su tre modalità: Standard, Track e Race. Ma non è finita qui in quanto Honda ha ridisegnato la carena anteriore. Adesso, la moto può contare su di un nuovo frontale con profili aerodinamici integrati nella carenatura (al posto delle precedenti alette) che ne mantengono l'efficienza e il carico aerodinamico.

Il tutto permette anche di conferire alla moto un aspetto più filante e omogeneo. Inoltre, con il nuovo Model Year, il display TFT a colori da 5 pollici riceve una nuova interfaccia grafica che contribuisce a migliorare l'interazione con il pilota e la gestione delle informazioni.

Honda CBR600RR

La dotazione elettronica della Honda CBR600RR continua a rimanere di altissimo profilo e include una piattaforma inerziale (IMU) a sei assi Bosch, comando del gas Throttle By Wire, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, controllo antiimpennata, controllo del sollevamento del posteriore (Rear Lift Control) e ABS con funzione Cornering.

Colori e prezzi

Honda CBR600RR 2027 è disponibile nella colorazione Ignition Red con livrea Tricolour HRC e grafiche big logo Honda oltre alla tinta Mat Ballistic Black Metallic con grafiche big logo Honda. Il prezzo del modello 2027 non è ancora stato comunicato ma non dovrebbe differire troppo dai 12.190 euro del precedente Model Year.

VEDI ANCHE

Tags