Kawasaki KLE 650 2027: la sorella maggiore della KLE 500 è in arrivo a EICMA?

Kawasaki registra una KLE 650 SE in Australia e pubblica un video teaser. Potrebbe nascere una nuova adventure con motore da 67 CV e vocazione off-road.

Kawasaki potrebbe avere un'altra sorpresa in serbo per gli appassionati di adventure. Dopo aver riportato in vita la sigla KLE con la nuova 500, e aver presentato la nuova versione con frizione automatica, la Casa di Akashi sembrerebbe intenzionata ad allargare ulteriormente la famiglia. E questa volta non si tratta soltanto di indiscrezioni: una Kawasaki KLE 650 SE è comparsa nei documenti di omologazione australiani. Un indizio piuttosto concreto che fa il paio con un recente video teser rilasciato sui social, tutto lascia immaginare l'arrivo di una nuova enduro stradale di media cilindrata, magari già in occasione di EICMA 2026.

Kawasaki KLE 650: cosa sappiamo della nuova adventure

A scovare la registrazione è stata la testata tedesca Motorrad. Il documento, datato 16 ottobre 2026, riporta la denominazione commerciale KLE 650 (SE), accompagnata dal codice identificativo LE650L e dalla variante LE650N, probabilmente la versione standard. Per il momento le informazioni ufficiali finiscono qui: nessuna fotografia, nessuna scheda tecnica e, soprattutto, nessuna conferma da parte di Kawasaki. Ma tanto basta per iniziare a immaginare quale potrebbe essere il ruolo della nuova arrivata.

Motore della Versys 650, ma con un'anima più off-road?

E qui entra in gioco il video che avete appena visto. L'avete riconosciuto? Il blocco motore semra a tutti gli effetti quello del collaudato bicilindrico parallelo da 649 cc già impiegato sulle Ninja 650 e Versys 650, capace su quest'ultima di erogare 67 CV. Una scelta che permetterebbe di contenere i costi di sviluppo, offrendo al tempo stesso una potenza sensibilmente superiore ai 45 CV della KLE 500. Ma dal video emergono altri dettagli, mentre la Versys 650 rimane una crossover prettamente stradale, con cerchi da 17 pollici, la nuova KLE potrebbe seguire le orme della sorella minore, adottando una ruota anteriore da 21 pollici, cerchi a raggi e sospensioni a lunga escursione. Tutte caratteristiche, naturalmente ancora da confermare, che la porterebbero a confrontarsi con modelli come Yamaha Ténéré 700 e Honda XL750 Transalp. Del resto, una KLE 650 avrebbe perfettamente senso nell'attuale gamma Kawasaki: una vera adventure di media cilindrata, più prestazionale della 500 e maggiormente orientata al fuoristrada rispetto alla Versys.

Debutto a EICMA 2026?

La registrazione fa riferimento al model year 2027 e la vicinanza con EICMA 2026 rende la manifestazione milanese una possibile occasione per il debutto. Una cosa è certa: se Kawasaki decidesse davvero di affiancare una 650 alla nuova KLE 500, il segmento delle adventure di media cilindrata potrebbe presto accogliere una nuova, interessante protagonista.

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