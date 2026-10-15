Kawasaki KLE500 2027, arriva la frizione Smartride: cosa cambia davvero?

La adventure di Akashi si aggiorna con una frizione che semplifica partenze e fermate, senza rinunciare al cambio manuale

A un anno dal debutto, la Kawasaki KLE500 introduce una novità interessante per chi utilizza la moto tanto nei viaggi quanto negli spostamenti quotidiani. Con il Model Year 2027 arriva infatti la nuova KLE500 SE Smartride, versione equipaggiata con una frizione a innesto automatico che promette di rendere più semplice la guida, soprattutto nel traffico.

Smartride: come funziona la nuova frizione Kawasaki?

A differenza dei sistemi di cambio automatico o robotizzato, Smartride mantiene il tradizionale cambio manuale. La novità riguarda esclusivamente la gestione della frizione nelle fasi di partenza e arresto. Il sistema integra una compatta frizione centrifuga meccanica nel gruppo frizione convenzionale, permettendo al motociclista di partire da fermo e arrestarsi senza dover azionare la leva. Niente più necessità, quindi, di dosare la mezza frizione nelle continue ripartenze cittadine. Un sistema per certi versi analogo a quello utilizzato da BMW sulla F 450 GS.

KLE 500 Smartride: la frizione centrifuga non va ad aggiungere volume nella zona di calzata

Durante la marcia, invece, tutto funziona come su una moto tradizionale: per cambiare rapporto si utilizzano normalmente leva della frizione e pedale del cambio. Smartride è inoltre un sistema interamente meccanico, che non richiede componenti elettronici.

Arrivano anche gli pneumatici tubeless

L'altra novità della KLE500 SE Smartride riguarda le ruote, che adottano pneumatici tubeless, con una nuova misura posteriore da 150/70-17”, esclusiva di questa versione. Resta invariata l'impostazione adventure della KLE500, con ruota anteriore a raggi da 21”, telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo, posizione di guida eretta e ampia protezione inferiore in alluminio.

Nuovi pneumatici tubeless per la KLE 500 Smartride

Per il 2027, la nuova SE Smartride sarà proposta nella colorazione Pearl Blizzard White.

Tre allestimenti per la gamma KLE500 2027

Kawasaki conferma inoltre tre pacchetti di accessori originali per la gamma KLE500 MY27:

Rally: scarico Akrapovič in titanio, cover radiatore, sella passeggero ribassata e presa USB-C.

Adventure Tourer: barre paramotore e due borse laterali da 21 litri con relativi telaietti.

Edition: nuovo pacchetto con presa USB-C, portapacchi posteriore e bauletto.

La gamma comprende le versioni standard, SE e la nuova SE Smartride. Prezzi e data precisa di disponibilità della nuova variante non sono ancora stati ufficializzati.

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