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EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari

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40 minuti fa - Arrivano RTR 125, Orbiter, M1-S e X1

A EICMA 2026 riflettori puntati sulla RTR 125 e sugli scooter Orbiter, M1-S e X1
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TVS ha approfittato del palcoscenico di EICMA 2026 per svelare davvero tante novità. Dalla RTR 125 (trovate tutto qui) dedicata ai più giovani allo scooter elettrico Orbiter (lo presentiamo qui) caratterizzato dalle batterie estraibili, passando per gli altri due scooter elettrici M1-S e X, l'azienda intende ancora essere protagonista del mercato delle 2 ruote.

Giovanni Notarbartolo di Fornari, General Manager TVS Motor Italia, ci racconta tutte le novità.

Intervista a Giovanni Notarbartolo di Fornari

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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