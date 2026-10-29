SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma

EICMA 2026 è per SYM il palcoscenico per mostrare non solo nuovi modelli pronti per il mercato, ma anche prototipi di quelli futuri. A Milano SYM arriva anche con il Maxsym Turbo, il primo scooter della sua storia con motore sovralimentato. Non è un modello pronto per la vendita, ma un prototipo pensato come un laboratorio su ruote. Il costruttore taiwanese lo usa, all’interno del progetto “Turbo the Force”, per sperimentare soluzioni tecniche e di stile da trasferire in futuro sui maxi-scooter di serie. È esposto al padiglione 11, stand G48, insieme alle altre novità SYM.

Lo stile

SYM Maxsym Turbo, il concept

Le linee uniscono superfici morbide e continue a un assetto che sembra spostato in avanti, con il baricentro basso. I fari sono a LED, con luci di posizione sottili davanti e un elemento affilato dietro che disegna la firma luminosa. Le carene a contrasto hanno anche il compito di proteggere il pilota.

Un bicilindrico con turbo e intercooler

SYM Maxsym Turbo, il prototipo del maxi-scooter sovralimentato

Il motore è un bicilindrico parallelo da 465 cc con doppio albero a camme in testa, 8 valvole e raffreddamento a liquido. È abbinato a un turbocompressore compatto e a un intercooler, il radiatore che raffredda l’aria compressa prima che entri nel motore. Eroga 39 kW, pari a 53 CV, a 6.500 giri e una coppia massima di 58,9 Nm. Secondo SYM, il turbo fa crescere la coppia di oltre il 40% rispetto a un motore aspirato della stessa cilindrata e garantisce una spinta piena già ai bassi regimi. Il motore è omologato Euro 5+. Le prestazioni dichiarate sono da moto vera. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede meno di 5,7 secondi. Il motore è montato con uno schema derivato dalle moto, che secondo il costruttore distribuisce bene i pesi tra anteriore e posteriore e rende lo scooter stabile alle alte velocità.

Elettronica da moto e dotazioni da turismo

Il Maxsym Turbo serve a SYM anche per provare i sistemi di sicurezza più recenti. L’acceleratore è elettronico e lo scooter ha l’ABS e il controllo di trazione che lavorano anche in curva, per tenere il controllo pure con angoli di piega accentuati. Per i viaggi lunghi ci sono il parabrezza a regolazione elettrica, il cruise control e un display TFT da 7 pollici, collegato allo smartphone tramite l’app SYM+.

Ciclistica e misure

Davanti c’è una forcella a steli rovesciati, dietro un forcellone monobraccio con monoammortizzatore e leveraggio. I freni sono a doppio disco all’anteriore e a disco singolo al posteriore, con ABS. Le ruote sono entrambe da 15”, con pneumatici 120/70 davanti e 160/60 dietro. Il Maxsym Turbo è lungo 2.192 mm e largo 902 mm, ha un interasse di 1.543 mm e la sella a 790 mm da terra. L’altezza va da 1.383 a 1.507 mm.

VEDI ANCHE

Tags