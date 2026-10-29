EICMA 2026

SYM Maxsym Turbo, il maxi-scooter sovralimentato che anticipa il futuro della gamma

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1 ora fa - Bicilindrico turbo da 53 CV, da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi.

Il prototipo debutta all’EICMA e anticipa le tecnologie dei futuri maxi-scooter SYM.
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EICMA 2026 è per SYM il palcoscenico per mostrare non solo nuovi modelli pronti per il mercato, ma anche prototipi di quelli futuri. A Milano SYM arriva anche con il Maxsym Turbo, il primo scooter della sua storia con motore sovralimentato. Non è un modello pronto per la vendita, ma un prototipo pensato come un laboratorio su ruote. Il costruttore taiwanese lo usa, all’interno del progetto “Turbo the Force”, per sperimentare soluzioni tecniche e di stile da trasferire in futuro sui maxi-scooter di serie. È esposto al padiglione 11, stand G48, insieme alle altre novità SYM.

Lo stile

SYM Maxsym Turbo, il concept

Le linee uniscono superfici morbide e continue a un assetto che sembra spostato in avanti, con il baricentro basso. I fari sono a LED, con luci di posizione sottili davanti e un elemento affilato dietro che disegna la firma luminosa. Le carene a contrasto hanno anche il compito di proteggere il pilota.

Un bicilindrico con turbo e intercooler

SYM Maxsym Turbo, il prototipo del maxi-scooter sovralimentato

Il motore è un bicilindrico parallelo da 465 cc con doppio albero a camme in testa, 8 valvole e raffreddamento a liquido. È abbinato a un turbocompressore compatto e a un intercooler, il radiatore che raffredda l’aria compressa prima che entri nel motore. Eroga 39 kW, pari a 53 CV, a 6.500 giri e una coppia massima di 58,9 Nm. Secondo SYM, il turbo fa crescere la coppia di oltre il 40% rispetto a un motore aspirato della stessa cilindrata e garantisce una spinta piena già ai bassi regimi. Il motore è omologato Euro 5+. Le prestazioni dichiarate sono da moto vera. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede meno di 5,7 secondi. Il motore è montato con uno schema derivato dalle moto, che secondo il costruttore distribuisce bene i pesi tra anteriore e posteriore e rende lo scooter stabile alle alte velocità.

Elettronica da moto e dotazioni da turismo

Il Maxsym Turbo serve a SYM anche per provare i sistemi di sicurezza più recenti. L’acceleratore è elettronico e lo scooter ha l’ABS e il controllo di trazione che lavorano anche in curva, per tenere il controllo pure con angoli di piega accentuati. Per i viaggi lunghi ci sono il parabrezza a regolazione elettrica, il cruise control e un display TFT da 7 pollici, collegato allo smartphone tramite l’app SYM+.

Ciclistica e misure

Davanti c’è una forcella a steli rovesciati, dietro un forcellone monobraccio con monoammortizzatore e leveraggio. I freni sono a doppio disco all’anteriore e a disco singolo al posteriore, con ABS. Le ruote sono entrambe da 15”, con pneumatici 120/70 davanti e 160/60 dietro. Il Maxsym Turbo è lungo 2.192 mm e largo 902 mm, ha un interasse di 1.543 mm e la sella a 790 mm da terra. L’altezza va da 1.383 a 1.507 mm.

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    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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