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SYM ADX 200, il nuovo scooter adventure da 16,3 CV debutta a EICMA 2026

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1 ora fa - Ecco cosa offre

Un nuovo scooter per affrontare il traffico e le gite fuori città: SYM ADX 200 punta su motore da 175 cc, consumi contenuti e dotazione tecnologica
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A EICMA 2026, SYM protagonista e approfitta di questo palcoscenico per svelare il nuovo ADX 200, uno scooter adventure crossover che va a inserirsi con personalità tra l'agilità dei 125 cc e la struttura impegnativa dei 300 cc.

Modello che è stato sviluppato per adattarsi alle necessità di chi cerca uno scooter da usare sia in città ma pure per qualche gita fuori porta. Ancora non sono stati comunicati i prezzi.

Nuovo motore monocilindrico

Il nuovo scooter adventure SYM ADX 200 adotta un motore monocilindrico di 175 cc in grado di erogare 12 kW (16,3 CV) e 15,6 Nm di coppia, assicurando una riserva di potenza necessaria per poter viaggiare in tranquillità su tangenziali e autostrade.

SYM ADX 200

Per questo scooter, SYM dichiara consumi pari a 2,6 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 60 g/km.

Telaio e ciclistica

Lo scooter potrà contare su di un telaio in acciaio che offre un'impostazione di guida rialzata ed ergonomica per una maneggevolezza ottimale nel traffico e stabilità nei cambi di direzione. La ciclistica è poi affidata a una forcella anteriore e a una sospensione posteriore Monoshock, studiate per assorbire le sconnessioni del pavé cittadino e garantire stabilità nei percorsi extraurbani.

SYM ADX 200

L'impianto frenante prevede invece freni a disco su entrambe le ruote con ABS a doppio canale e c'è pure il controllo di trazione.

Elettronica

SYM ADX 200 offre la strumentazione digitale con display TFT a colori da 5 pollici dotato di regolazione automatica della luminosità (Auto Day/Night), sistema Keyless per l'avviamento senza chiave, presa USB e illuminazione integrata Full LED.

Infine, lo scooter mette a disposizione un vano sottosella da 22 litri. Il peso in ordine di marcia è di 150 kg.

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