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Italjet a EICMA 2026: Roadster 400, Dragster e tutte le novità

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2 ore fa - Roadster 400, dopo il tutto esaurito dela Founders Edition arriva la versione di serie

Italjet porta a EICMA 2026 tutte le novità della propria gamma: dalla Roadster 400 ai modelli Dragster 300, 459 SmartShift e 700 Twin
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Italjet protagonista a EICMA 2026 dove ha presentato le sue ultime novità di prodotto e non solo. Dopo i 777 esemplari della Founders Edition esauriti in un tempo record, solo 46 minuti, la Roadster 400 si prepara alla produzione di serie. Entriamo più nei dettagli.

Italjet Roadster 400

Presentata lo scorso anno sempre a EICMA, la Roadster 400 nasce per reinterpretare lo stile dello scooter classico in un modello in cui acciaio, alluminio e componenti meccanici a vista non sono dettagli da nascondere, ma elementi da valorizzare.

La Founders Edition è andata bruciata in 46 minuti e adesso si apre una nuova fase. A EICMA 2026 Italjet presenta in anteprima mondiale le quattro colorazioni della versione di serie: Nero Stellato, Avorio, Verde Menta e Rosso Bologna.

La meccanica invece non cambia e quindi troviamo sempre un motore monocilindrico da 400 cc raffreddato a liquido in grado di erogare 31 kW (42 CV) e 41,2 Nm di coppia. La Roadster 400 adotta un telaio a traliccio in acciaio, impianto frenante Brembo con ABS, controllo di trazione e display TFT.

Peso a secco di 151 kg. Al centro di questo progetto c'è il DLAS, Dynamic Linkage Articulated Steering, sistema di sterzo articolato brevettato da Italjet e concepito per conciliare precisione di guida e comfort.

Tra gli optional, le sospensioni Öhlins e lo scarico Akrapovič.

Prezzo di 7.999 euro e produzione a partire dalla primavera del 2027.

La famiglia Dragster

Italjet non ha mai voluto che i modelli Drasgter fossero dei banali scooter. Telaio a traliccio in vista e identità sportiva sono gli elementi che caratterizzano questi modelli.

Per esempio, Dragster 300 interpreta la forma più diretta dello spirito Italjet: una presenza scenica ispirata al mondo racing. Infatti, dal 2025 è protagonista della Malossi Racing Academy, equipaggiato con componenti racing Malossi.

Dragster 459 SmartShift

C'è poi Dragster 459 SmartShift (qui tutte le caratteristiche) che offre un design radicale a una proposta tecnica che punta a distinguersi. Le consegne sono già in corso in diversi mercati.

Per chi cerca la massima espressione della filosofia di Italjet può puntare sul Dragster 700 Twin, un hyperscooter dotato di un motore bicilindrico da 68 CV abbinato a un cambio a 6 marce.

Dragster 700 Twin

La famiglia Dragster si compone anche dei modelli Dragster 125 e 200.

Partnership con GIVI

In occasione di EICMA, debutta la nuova collaborazione con GIVI. Dragster 300, Dragster 459 e Dragster 700 Twin si presentano con nuove soluzioni di trasporto sviluppate da GIVI, capaci di coniugare funzionalità, versatilità e design, integrandosi perfettamente con le line e lo stile dei modelli Italjet.

Sbarco negli Stati Uniti

Italjet cresce e per il 2027 si prepara all’ingresso negli Stati Uniti attraverso un piano distributivo dedicato e consolida la propria presenza in India grazie alla partnership con Motohaus India.

Motorsport

L'azienda conferma la propria collaborazione con Gresini Racing per la stagione Moto2 2027 che segnerà il terzo anno consecutivo come Title Sponsor e il quarto di una partnership nata inizialmente come sponsorizzazione tecnica.

Inoltre, prosegue e si rafforza la collaborazione tra Italjet e Malossi Racing Academy.

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