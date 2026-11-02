Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa

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La famiglia Caballero di Fantic si allarga. A EICMA 2026 il marchio veneto presenta la Caballero 500 Supermoto, con cui entra nel segmento delle motard di cilindrata più alta. Il progetto riprende lo spirito delle prime supermotard, quando le moto da fuoristrada venivano trasformate per l’asfalto. È la Caballero più stradale di sempre, ma conserva la leggerezza, la facilità di guida e il carattere della famiglia. Insieme al Supermoto arrivano le nuove sospensioni sviluppate in casa da Fantic, montate anche sul Caballero 500 Rally, che si arricchisce della versione Legend.
Il motore Minarelli
Fantic Caballero 500 Supermoto, il dettaglio
Supermoto e Rally condividono il monocilindrico bialbero MM460 di Motori Minarelli, un quattro tempi da 463 cc con quattro valvole, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+. Alesaggio e corsa misurano 96 e 64 mm. Rispetto alla versione precedente adotta un pistone nuovo, più leggero e performante, derivato da quello della naked Stealth 500. Eroga 45 CV a 8.000 giri e una coppia massima di 42,5 Nm a 7.000 giri. Secondo Fantic unisce una spinta corposa ai medi e bassi regimi, utile in uscita di curva, a un buon allungo. L’iniezione elettronica ha un corpo farfallato da 46 mm con acceleratore elettronico. Il cambio ha sei marce e la frizione multidisco in bagno d’olio è antisaltellamento. Lo scarico è doppio, firmato Arrow.
Le sospensioni FRS
La novità tecnica più importante sono le sospensioni Fantic Racing Suspension, FRS, una linea ideata, progettata e sviluppata interamente da Fantic. Il marchio le descrive come una componentistica di livello premium. Su Supermoto e Rally le FRS adottano la configurazione TRAIL, sviluppata per la famiglia Caballero. La forcella TRAIL43 ha steli rovesciati da 43 mm ed è regolabile in compressione e ritorno su 22 scatti, oltre che nel precarico. Il monoammortizzatore TRAIL14 si regola in compressione su 24 scatti, in compressione alle alte velocità su tre giri, in ritorno su 16 scatti e nel precarico. L’escursione è di 200 mm davanti e dietro. Sul Supermoto è una corsa generosa per una motard, che mantiene il legame con il fuoristrada e assorbe bene le asperità della strada, garantendo allo stesso tempo precisione nella guida sportiva. Oltre ai Caballero, le FRS debuttano anche sulla sportiva Imola 500 e sulle versioni Competition delle Enduro e Motard 50 e 125, e in futuro saranno estese ad altri modelli della gamma.
La Caballero 500 Supermoto
Fantic Caballero 500 Supermoto
Il telaio è un monotrave centrale in acciaio, abbinato a un forcellone in alluminio a sezione variabile con leveraggio progressivo. Le ruote sono a raggi con cerchi in alluminio, da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, con pneumatici Metzeler Tourance Next 2. L’impianto frenante ha un disco anteriore flottante da 320 mm e un disco posteriore da 230 mm. L’elettronica si basa su una piattaforma inerziale che gestisce l’ABS in curva, disattivabile, e il controllo di trazione, con mappe motore dedicate. Secondo la scheda tecnica le modalità di guida sono due, Street e All Terrain. La strumentazione è un display LCD con vetro incollato, più leggibile alla luce del sole, mentre fanale posteriore e indicatori di direzione sono a LED. Supermoto pesa 150 kg senza carburante, ha un serbatoio da 12 litri e la sella a 860 mm da terra. È lungo 2.194 mm, con un interasse di 1.455 mm. I fianchetti sono snelli e la posizione di guida è naturale, pensata per passare dal traffico di città alle strade di montagna.
Le linee sono pulite e il faro tondo full LED porta la firma luminosa Fantic. Insieme al parafango anteriore alto, segno distintivo del genere, uniscono la tradizione Caballero allo spirito motard. La livrea è la Factory White, con i colori storici Fantic, bianco, rosso e blu, gli stessi delle moto ufficiali che hanno corso nel mondiale 2026 con le squadre Fantic Factory Racing. La Caballero 500 Supermoto costa 7.290 euro, IVA inclusa, e arriva nelle concessionarie ad aprile 2027.
La Caballero 500 Rally e la versione Legend
Fantic Caballero Rally Legend, le novità
La Caballero 500 Rally condivide con la Supermoto motore, telaio, freni, elettronica e misure. Cambiano le ruote, da 21” all’anteriore e 17” al posteriore, con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR da 90/90 e 140/80. Accanto al Rally arriva la Caballero 500 Rally Legend, un omaggio ai Caballero che hanno fatto la storia del fuoristrada italiano, di cui riprende i colori nella livrea Red Rally Legend. È proprio su questo modello che Fantic ha messo a punto la parte più fuoristradistica del progetto FRS, con un setting dedicato all’enduro. Ha anche una buona luce a terra e protezioni specifiche come il paramotore e la griglia del faro. La stessa livrea è disponibile sul Caballero Rally 125. I prezzi restano quelli dei Rally, 7.590 euro per la 500 e 5.990 euro per la 125, IVA inclusa, ed entrambe le versioni Legend sono già in vendita.
Le altre novità Caballero
Fantic Caballero Rally Legend, le caratteristiche
Le FRS arrivano anche sul Caballero 125 Rally, che resta guidabile con la patente A1. Il monocilindrico quattro tempi da 124,66 cc, raffreddato a liquido e omologato Euro 5+, ha distribuzione monoalbero a quattro valvole con fasatura variabile, alesaggio e corsa di 52 e 58,7 mm e iniezione elettronica con corpo farfallato da 30 mm. Eroga 11 kW, pari a 15 CV, a 9.750 giri e una coppia di 11,2 Nm a 6.500 giri. Il cambio ha sei marce, la frizione multidisco in bagno d’olio è antisaltellamento e lo scarico è doppio, in acciaio inox. Il telaio è un monotrave in acciaio, come sulle 500, ma il forcellone è in acciaio a sezione variabile con leveraggio progressivo. La forcella a steli rovesciati da 43 mm non è regolabile, ma la versione regolabile è disponibile come accessorio. Il monoammortizzatore si regola nel precarico e nel ritorno, e l’escursione è di 200 mm davanti e dietro. Le ruote sono a raggi, da 21” e 17”, con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR da 90/90 e 130/80. I freni hanno un disco da 320 mm all’anteriore e da 230 mm al posteriore, con ABS Continental a due canali disinseribile. La Caballero 125 Rally pesa 130 kg a secco, ha un serbatoio da 12 litri, la sella a 860 mm, un interasse di 1.425 mm ed è lungo 2.080 mm. Strumentazione LCD con vetro incollato e luci full LED completano la dotazione.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.