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Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026

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17 minuti fa - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026

La conferenza stampa Suzuki con le novità moto presentate a EICMA 2026: segui con noi la diretta video in live streaming
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EICMA 2026: Suzuki trasmette in diretta la conferenza stampa in cui presenta tutte le novità moto. E credimi, ce ne sono delle belle e insospettabili. Guarda qui sotto il video in live streaming.

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Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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