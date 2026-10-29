Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità

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Nato nel 2010 per sfidare qualsiasi convenzione, il Diavel ha dato origine a una categoria a sé stante. Nel corso di tre generazioni, la muscle roadster di Borgo Panigale ha saputo evolversi unendo la presenza scenica e il carattere muscolare di una cruiser con le prestazioni, la tecnologia e il DNA sportivo di Ducati. Per il Model Year 2027, la gamma — composta dal Diavel V4 e dal nuovo Diavel V4 S (mentre la versione V4 RS resta quella già nota) — compie un ulteriore passo avanti, affinando il design e la dotazione tecnica senza tradire la propria identità.
Un design che evolve nei dettagli
A prima vista, riconoscerne le forme è immediato: i muscoli, il forcellone monobraccio e l'iconico pneumatico posteriore Pirelli Diablo Rosso IV da 240 mm restano i pilastri visivi del progetto. Per il MY27, però, il design si evolve con nuove prese d'aria anteriori ispirate al Diavel V4 RS, fianchetti più tecnici e un codone monoposto ridisegnato.
Restano confermate le soluzioni funzionali che preservano la pulizia delle linee, come il maniglione passeggero retrattile e le pedane a scomparsa sotto il codone, che puoi estrarre all'occorrenza sostituendo la cover con la sella passeggero. Sulla versione S, l'impatto visivo è sottolineato anche dai cerchi fusi in alluminio con razze riprese alle macchine utensili e dal colore dorato delle sospensioni.
Motore V4 Granturismo: erogazione più fluida e cambio DQS 2.0
Al centro della moto batte il collaudato V4 Granturismo da 1.158 cm³, omologato Euro 5+, capace di erogare 168 CV a 10.750 giri/min e 126 Nm di coppia a 7.500 giri/min.
Le novità meccaniche ed elettroniche intervengono laddove conta nell'uso quotidiano e sportivo:
Risposta al gas: una nuova strategia elettronica di gap recovery lavora in modo predittivo sui contraccolpi del tendicatena, riducendo ulteriormente l'effetto on-off nelle minime aperture del gas.
Cambio DQS 2.0: il Ducati Quick Shift 2.0 abbandona il microswitch a effetto Hall per passare a una leva meccanica diretta montata su cuscinetti, offrendo un comando più preciso, a corsa ridotta e meno ''gommoso''.
Manutenzione: i costi di gestione beneficiano di intervalli record, con il cambio olio previsto ogni 15.000 km o due anni e la regolazione del gioco valvole ogni 60.000 km.
Ciclistica e sospensioni: le differenze tra V4 e V4 S
Il telaio si affida a una struttura monoscocca in alluminio fissata alle testate, abbinata a un forcellone monobraccio. La posizione di guida si conferma attiva ma confortevole, con una sella a 790 mm da terra progettata per offrire grande libertà di movimento.
Diavel V4 (standard): adotta una forcella a steli rovesciati da 50 mm e un monoammortizzatore posteriore, entrambi completamente regolabili, cerchi in lega a cinque razze, batteria al piombo e manopole non riscaldate.
Diavel V4 S: porta il pacchetto dinamico a un livello superiore grazie alle sospensioni semiattive Öhlins Smart-EC 3.0 event-based con tecnologia spool-valve. Troviamo una forcella NIX30 da 48 mm e un mono ARX40, regolabili tramite l'interfaccia OBTI e gestiti attraverso tre Suspension Mode (Dynamic, Comfort e Low Grip).
Il sistema adatta il comportamento in tempo reale e introduce la funzione Cruise Detection, che ammorbidisce le sospensioni durante i trasferimenti autostradali a velocità costante. La versione S aggiunge inoltre di serie la batteria agli ioni di litio e le manopole riscaldate.
Per quanto riguarda la frenata, l'impianto conferma l'eccellente configurazione con doppio disco anteriore da 330 mm, pinze Brembo Stylema e Cornering ABS EVO, affiancati dal disco posteriore da 265 mm.
Elettronica di bordo e connettività
La dotazione di sicurezza e supporto alla guida sfrutta la piattaforma inerziale a 6 assi (6D IMU) e comprende Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, DTC EVO 2 (con controllo predittivo dello slittamento), DWC EVO e il Ducati Power Launch (DPL) EVO, che ora dispone di una schermata dedicata sul cruscotto per registrare i dati delle partenze.
Il cruscotto è un display TFT a colori da 6,9 pollici in formato 8:3 con tecnologia optical bonding, che riduce i riflessi. Include di serie la navigazione Turn-by-Turn, il Ducati Multimedia System, una presa USB-C da 20W e la comoda funzione Coming Home, che mantiene accesi gli anabbaglianti di notte (o le luci DRL di giorno) per qualche secondo dopo lo spegnimento del quadro per agevolare il parcheggio.
Personalizzazione: Factory Made e catalogo Ducati Performance
Con il MY27 debutta il programma Ducati Factory Made, che ti permette di configurare la moto direttamente in fase d'acquisto scegliendo tra le famiglie di colori Icone, Style e Sophistication. Sulla versione S l'accesso è ampliato alle esclusive colorazioni Ducati Corse Livery, Performance Livery e alle cinque tinte del programma Lamborghini Ad Personam, oltre a poter richiedere componenti installati direttamente in fabbrica come cerchi dedicati, pinze freno, selle, valigie semirigide e la particolare frizione a secco.
Se invece preferisci intervenire in un secondo momento, il catalogo Ducati Performance offre accessori dedicati come i sistemi di scarico racing completi, componenti in fibra di carbonio, parti in alluminio ricavato dal pieno e il kit frizione a secco aperta (disponibili ove omologati). La nuova gamma Ducati Diavel V4 e Diavel V4 S arriverà nelle concessionarie italiane a partire da gennaio.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Diavel V4
|168 / 123
|27.890 €
|Diavel V4 Xdiavel V4
|168 / 123
|29.590 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ducati Diavel V4 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ducati Diavel V4
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.