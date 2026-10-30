QJ Motor SRT 800 RX, a EICMA la adventure cinese pensata anche per lo sterrato

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Tra le sei moto che QJ Motor porta a EICMA 2026 c’è anche la SRT 800 RX, la più orientata al fuoristrada della famiglia di bicilindriche adventure del marchio cinese. Rispetto alle SRT 800 e SRT 800 X, la RX si riconosce subito per le ruote a raggi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore e per le sospensioni a lunga escursione. È una scelta che dice molto sulle intenzioni di questo modello. QJ Motor vuole una moto da viaggio capace di lasciare l’asfalto senza troppi compromessi.
Un bicilindrico da 95 CV con il quickshifter
QJ Motor SRT 800 RX, il dettaglio dell'adventure
Il motore è un bicilindrico parallelo di 799 cc a quattro tempi, raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero, quattro valvole per cilindro, contralbero di bilanciamento e lubrificazione a carter umido. Eroga 95,2 CV (70 kW) a 8.500 giri e una coppia massima di 87 Nm a 6.750 giri, ed è omologato Euro 5+.
QJ Motor SRT 800 RX, tutte le novità
L’alimentazione è a iniezione elettronica. Il cambio a sei marce ha una frizione multidisco in bagno d’olio con dispositivo antisaltellamento e un quickshifter, che permette di cambiare marcia senza usare la frizione. L’elettronica offre tre mappe motore, Standard, Rain e Sport, per adattare la risposta dell’acceleratore al percorso e allo stile di guida. Il controllo di trazione si può disinserire e interviene per limitare lo slittamento della ruota posteriore quando l’aderenza è scarsa.
Ciclistica pensata per lo sterrato
Il telaio è in acciaio e il forcellone in alluminio, un abbinamento che secondo QJ Motor unisce robustezza e contenimento del peso. Le sospensioni sono Marzocchi, con una forcella a steli rovesciati da 43 mm con 200 mm di escursione e un monoammortizzatore con 190 mm di corsa. Secondo la scheda tecnica, entrambi sono regolabili nel precarico e nel freno in estensione. Le ruote a raggi montano pneumatici tubeless nelle misure 90/90-21 davanti e 150/70-18 dietro. La ruota anteriore da 21” aiuta a superare gli ostacoli e permette di montare gomme specifiche per lo sterrato. La luce a terra di 210 mm serve ad affrontare passaggi sconnessi e avvallamenti, mentre l’interasse di 1.525 mm punta a garantire stabilità anche nella guida veloce su asfalto. La moto è lunga 2.240 mm, larga 935 e alta 1.390.
Per i freni QJ Motor si affida a Brembo. Secondo la scheda tecnica, all’anteriore c’è un disco da 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini, al posteriore un disco da 260 mm con pinza a due pistoncini. L’ABS è a doppio canale, con due mappature, Road e Off-Road. La sella è a 830 mm da terra, un’altezza che secondo l’azienda rende la moto accessibile senza sacrificare la luce a terra. Il serbatoio da 21 litri permette di affrontare trasferimenti lunghi e itinerari lontani dai centri abitati con una buona riserva di carburante. Il peso a secco dichiarato è di 198 kg.
Riscaldamento, keyless e cruise control
QJ Motor SRT 800 RX, il display
La dotazione di serie è ricca. Ci sono l’avviamento senza chiave, il cruise control per i lunghi tratti autostradali, la sella e le manopole riscaldate, il controllo della pressione degli pneumatici, una presa USB, i paramani e la piastra paramotore. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5” montato in verticale, con interfaccia multilingua, connessione allo smartphone, indicazioni di navigazione e pressione delle gomme. Tra gli accessori ci sono un tris di valigie, i fari supplementari e le barre paramotore laterali.
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.