QJ Motor SRK 125 R1, una nuova piccola sportiva per i giovani piloti

Nelle ultime settimane ha fatto la sua comparsa la nuova QJ Motor SRK 125 R1, una piccola sportiva carenata che si caratterizza per un look particolare dato che dispone delle alette aerodinamiche, proprio come le sportive di ben altro segmento e potenza. Dunque, l'azienda vuole offrire ai giovani piloti una moto dal design più aggressivo che strizza l'occhio a modelli di ben altra categoria. Del resto, con le potenze limitate in gioco sulle 125 cc, le alette aerodinamiche sono più un vezzo estetico che un elemento davvero utile.

QJ Motor SRK 125 R1

Una moto dedicata ai giovani piloti

Del resto, il motore monocilindrico eroga una potenza di 15 CV (Euro 5+) per poter essere guidato con la patente A1. Il peso dichiarato è invece di 144 kg, in linea con le 125 cc di altri costruttori. La nuova QJ Motor SRK 125 R1 può contare su di una forcella a steli rovesciati, e sembra essere equipaggiata con freni a quattro pistoncini con disco da 260 mm davanti e da 240 mm dietro, oltre ad avere un'altezza sella di 785 mm. I cerchi sono da 17 pollici.

QJ Motor SRK 125 R1

Per il resto, possiamo aspettarci comunque una dotazione tecnica simile a quella della QJ Motor SRK 125 R che già è in vendita. Di sicuro, il nuovo modello sarà proposto da QJ Motor a un prezzo interessante. Vale la pena ricordare che la QJ Motor SRK 125 R è offerta in Italia a 3.590 euro. La nuova QJ Motor SRK 125 R1 sarà resa disponibile anche in Europa? I tempi del possibile arrivo? Per il momento non lo sappiamo e quindi non possiamo fare altro che attendere novità.

Fonte: Visor Down

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026