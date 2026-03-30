QJ Motor sta lavorando a un'inedita cruiser ispirata al concept Equus

Lo rivelano alcuni documenti di design, registrati. Avrà motore V4 di grossa cilindrata e arriverà probabilmente nel 2027

Lo scorso novembre, a EICMA, QJ Motor ha svelato il concept Equus, un'originale café racer equipaggiata col motore V4 di 561 cc della SRV 600 V. Ora, l'Azienda ha registrato nuovi documenti che rivelano il design di un modello con motore più grande e linee simili, riviste però in chiave cruiser.

QJ Motor sta lavorando a una nuova cruiser ispirata al concept Equus. Il telaio sarà però più convenzionale

Tra le caratteristiche più singolari del concept Equus c'è il telaio, con parti in alluminio avvitate a una sezione centrale sopra la “V” del motore. Sull’Equus è una soluzione funzionale, mentre sul nuovo modello – probabilmente destinato alla produzione – le parti in lega sembrano più decorative. Il telaio vero e proprio è in acciaio tubolare: si estende sotto il motore e si integra con le sezioni in alluminio.

QJ Motor sta lavorando a una nuova cruiser ispirata al concept Equus. Avrà motore V4

Un’altra novità è il motore stesso. I disegni mostrano un motore con carter e coperture differenti e, confrontandolo con gli attuali V4 del marchio (che arrivano fino a 900 cc) risulta fisicamente più grande. Si tratta di un propulsore raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme in testa, le cui testate sono visivamente più lunghe e larghe. Una versione di 1.000 o 1.200 cc sarebbe un’evoluzione logica per il marchio.

QJ Motor sta lavorando a una nuova cruiser ispirata al concept Equus. La cilindrata sarà probabilmente superiore a 1.000 cc

Non ci sono indicazioni che la nuova moto adotti cambi semi-automatici: sono presenti una frizione e cambio convenzionali. Sembra avere una trasmissione finale a cinghia e un passo più lungo rispetto alle attuali cruiser di QJ Motor. Le pinze radiali a quattro pistoni del marchio cinese Hangte agiscono su due dischi anteriori, mentre la sospensione proviene da Marzocchi.

QJ Motor sta lavorando a una nuova cruiser ispirata al concept Equus (in foto).

A bordo troviamo uno strumento circolare singolo, probabilmente lo stesso TFT delle altre cruiser V4 di Casa, montato direttamente sul manubrio. La chiave di accensione è convenzionale, e c’è una presa 12V sul lato sinistro del telaio, appena davanti al serbatoio.

QJ Motor sta lavorando a una nuova cruiser ispirata al concept Equus. Doppio scarico posteriore

Non è insolito vedere le moto QJ Motor comparire nei registri di design prima del lancio ufficiale, e probabilmente la versione finale di questa cruiser sarà svelata nei prossimi mesi come modello 2027.

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