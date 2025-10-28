EICMA 2025 | Intervista

In video da EICMA 2025 le novità allo stand QJ Motor raccontate da Marco Bellomonte

Avatar di Isabella Galli, il 07/11/25

1 ora fa - QJ Motor a EICMA 2025 svela tanti modelli tra scooter e moto per il 2026

QJ Motor presenta a EICMA alcune importanti novità, dallo scooter 350 a ruota alta alle moto adventure A2 e 800 cc

Continua la crescita di QJ Motor, che quest'anno presenta a EICMA 2025 tante novità interessanti: per esempio c'è la RINO con motore tre cilindri 900 cc e look aggressivo. Poi, troviamo l'SQ 350 2026, uno scooter 350 a ruota alta da 16'', raffreddato a liquido, prezzato sotto i 5.000 euro, che vuole dare filo da torcere all'Honda SH 350i; l'SRV 400 VS è una custom con il motore bicilindrico a V, in arrivo a inizio 2026 a un prezzo inferiore ai 5.000 euro. 

In mostra anche due moto adventure, la SRT 450 RX 2026 e l'SRT 800 RX 2026: la prima è pensata per la patente A2 e con un costo unferiore ai 6.000 euro è pronta a sfidare CFMOTO 450MT, Royal Enfield Himalayan 450 e KTM 390 Adventure R; la SRT 800 RX si colloca in una dei segmenti di vendita più interessanti del mercato; arriverà nella primavera 2026 a un prezzo inferiore ai 9.000 euro. Ci facciamo raccontare di più da Marco Bellomonte, Product Manager di QJ Motor.

QJ Motor in video da EICMA 2025

VEDI ANCHE
QJ Motor SQ 350 2026: motore, potenza, novità, data arrivo. Video
QJ Motor presenta SQ350 2026: in video lo scooter a ruota alta che cresce di cilindrata
Video QJ Motor, arriva a EICMA la adventure A2 SRT 450 RX 2026
QJ Motor SRT 450 RX 2026, interessante adventure A2 in vendita a inizio 2026: in video da EICMA 2025
QJ Motor SRV 400VS 2026: motore, potenza, foto, data arrivo
QJ Motor SRV 400VS, la nuova bobber con motore a V
Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025
Tags
videointervistaQJ MotorEICMA 2025
Logo QJ Motor
QJ Motor
Vedi anche