In video da EICMA 2025 le novità allo stand QJ Motor raccontate da Marco Bellomonte

Continua la crescita di QJ Motor, che quest'anno presenta a EICMA 2025 tante novità interessanti: per esempio c'è la RINO con motore tre cilindri 900 cc e look aggressivo. Poi, troviamo l'SQ 350 2026, uno scooter 350 a ruota alta da 16'', raffreddato a liquido, prezzato sotto i 5.000 euro, che vuole dare filo da torcere all'Honda SH 350i; l'SRV 400 VS è una custom con il motore bicilindrico a V, in arrivo a inizio 2026 a un prezzo inferiore ai 5.000 euro.

In mostra anche due moto adventure, la SRT 450 RX 2026 e l'SRT 800 RX 2026: la prima è pensata per la patente A2 e con un costo unferiore ai 6.000 euro è pronta a sfidare CFMOTO 450MT, Royal Enfield Himalayan 450 e KTM 390 Adventure R; la SRT 800 RX si colloca in una dei segmenti di vendita più interessanti del mercato; arriverà nella primavera 2026 a un prezzo inferiore ai 9.000 euro. Ci facciamo raccontare di più da Marco Bellomonte, Product Manager di QJ Motor.

QJ Motor in video da EICMA 2025

VEDI ANCHE

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025