In video da EICMA 2025 le novità allo stand QJ Motor raccontate da Marco Bellomonte

Continua la crescita di QJ Motor, che quest'anno presenta a EICMA 2025 tante novità interessanti: per esempio c'è la RINO con motore tre cilindri 900 cc e look aggressivo. Poi, troviamo l'SQ 350 2026, uno scooter 350 a ruota alta da 16'', raffreddato a liquido, prezzato sotto i 5.000 euro, che vuole dare filo da torcere all'Honda SH 350i; l'SRV 400 VS è una custom con il motore bicilindrico a V, in arrivo a inizio 2026 a un prezzo inferiore ai 5.000 euro.
In mostra anche due moto adventure, la SRT 450 RX 2026 e l'SRT 800 RX 2026: la prima è pensata per la patente A2 e con un costo unferiore ai 6.000 euro è pronta a sfidare CFMOTO 450MT, Royal Enfield Himalayan 450 e KTM 390 Adventure R; la SRT 800 RX si colloca in una dei segmenti di vendita più interessanti del mercato; arriverà nella primavera 2026 a un prezzo inferiore ai 9.000 euro. Ci facciamo raccontare di più da Marco Bellomonte, Product Manager di QJ Motor.