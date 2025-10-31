QJ Motor Equus 600 2026, la café racer V4 con design... made in Italy!

Originale non solo nel look: ha motore portante, telaio composto e cerchi a raggi tubeless. La vedremo a EICMA?

QJ Motor Equus 600 2026 - Tra le novità 2026 che verranno presentate a EICMA dalla Casa cinese, secondo la testata tedesca Motorrad ci sarà una vistosa café racer con motore V4 portante abbinato a un telaio in alluminio dalla forma inusuale. La moto si chiama Equus (termine latino che vuol dire cavallo) e deve il suo originale design a C-Creative, azienda di design e progettazione fondata da Giovanni Castiglioni.

QJ Motor Equus 600 2026, la café racer V4

Anticipata nel nome, la Equus ha una cilindrata di 600 cc ed è quindi una proposta di fascia media, per prestazioni. Il suo motore V4 è già noto ed è quello della sorella cruiser SRV 600 V. Ha bancata tra i cilindri di 90°, distribuzione a doppio albero a camme in testa per cilindro, 16 valvole ed eroga 68 CV (51 kW) a 10.500 giri/min. Ha cambio a 6 marce e spinge la moto oltre 180 km/h.

QJ Motor Equus 600 2026, pare sarà tra le novità della Casa cinese a EICMA 2025

La ciclistica sfrutta come detto il motore come elemento portante. La parte di telaio in alluminio è composta. Anche il forcellone è in alluminio, in più parti. Il portatarga montato in posizione bassa fa risaltare il codino corto. Davanti, la forcella ''rovesciata'' è abbinata a una piastra a tre viti.I cerchi sono a raggi, tubeless. Il peso non si conosce, sappiamo però che la cruiser SRV 600 V pesa 219 kg (dato di fabbrica). Si può quindi immaginare che la Equus 600 avrà un peso vicino a 200 kg.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/10/2025