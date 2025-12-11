QJ Motor SRK 1051 RR, ecco la supersportiva in arrivo nel 2026

Disegnata in Italia, è la sorella maggiore della SRK 921 RR. Avrà 142 CV per un peso di 215 kg

QJ Motor SRK 1051 RR 2026 - La Casa cinese ha tolto i veli alla sua nuova supersportiva di punta, che andrà ad affiancare nella gamma la versione di cilindrata minore SRK 921 RR.

QJ Motor SRK 1051 RR 2026: la sorella minore SRK 921 RR

Come altre QJ, la SRK 1051 RR è stata disegnata da C-Creative, lo studio guidato da Giovanni Castiglioni. La mano che le ha dato forma è quella di Adrian Morton, anche lui con esperienza in MV Agusta.

Al momento non ci sono informazioni sul prezzo, ma tradizionalmente i modelli QJ Motor sono proposti a cifre invitanti. La 921 costa 12.790 euro franco concessionario, la SRK 800 RR costa 9.490 euro franco concessionario; è ragionevole per la 1051 aspettarsi un prezzo tra 14.000 e 15.000 euro.

QJ Motor SRK 1051 RR 2026: la nuova supersportiva di punta del brand Cinese

Per quanto riguarda il motore, la 1051 utiliza un quattro in linea derivato da quello della sorella minore. La potenza dichiarata cresce fino a 142 CV a 10.600 giri/min, la coppia massima arriva a 105 Nm a 8.000 giri/min. L'incremento è, rispettivamente, di 14 CV e 12 Nm.

Abbinato a un forcellone monobraccio in alluminio c'è un telaio in tubi di acciaio con piastre laterali in alluminio. Le sospensioni sono Marzocchi, i freni Brembo. La dotazione include l'ABS sensibile all’inclinazione.

QJ Motor SRK 1051 RR 2026: 142 CV e 105 Nm

Il peso dovrebbe essere di 215 kg, anche se non è chiaro se a secco o in ordine di marcia. L’altezza della sella è di 835 mm, il serbatoio ha 15 litri di capacità.

Pubblicato da Fabio Meloni, 11/12/2025