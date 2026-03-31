QJ Motor SRT 450 RX arriva in Italia, per la nuova adventure A2 un prezzo molto interessante

QJ Motor SRT 450 RX, la piccola adventure A2 che avevamo visto a EICMA 2025, arriva in Italia a un prezzo molto interessante. Modello pensato per essere versatile, cioè per poter offrire comfort nei viaggi e avventurarsi senza troppi pensieri nel fuoristrada leggero. Sulla carta, se la dovrà vedere con moto del calibro di CF Moto 450 MT e KTM 390 Adventure R.

QJ Motor SRT 450 RX 2026, 48 CV e serbatoio da 18 litri

Scheda tecnica

Il cuore pulsante è un motore bicilindrico di 449,5 cc in grado di erogare 48 CV a 9.500 giri/min e una coppia di 41 Nm a 8.000 giri. Dunque, QJ Motor SRT 450 RX può essere guidata dai possessori della patente A2 e quindi è adatta sia ai giovani motociclisti e sia ai più esperti che cercano un mezzo equilibrato e facile da guidare sia su strada e sia in off-road. Non manca nemmeno il traction control che permette di affrontare con maggiore sicurezza tutte le strade.

Questa enduro adotta un telaio in acciaio in abbinamento a un forcellone in alluminio. Le ruote sono a raggi e precisamente da 21 pollici davanti e da 18 pollici dietro. La scheda tecnica vede poi la presenza di sospensioni a lunga escursione della Marzocchi, con la forcella, regolabile, che può contare su di un'escursione di 200 mm. Pure il mono posteriore è regolabile. L'impianto frenante marchiato Brembo della QJ Motor SRT 450 RX può contare su di un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e un disco posteriore da 240 mm. C'è l'ABS che può essere disattivato al posteriore in caso di utilizzo in fuoristrada.

Le altre specifiche della moto parlano di un serbatoio da 18 litri, un display per la strumentazione da 5 pollici con sistema di mirroring Bluetooth per la navigazione tramite smartphone, illuminazione a LED, manopole e seduta riscaldabili e parabrezza regolabile. Di serie ci sono anche protezioni laterali e parafango anteriore basso (optional il parafango anteriore alto).

QJ Motor SRT 450 RX

Prezzo

E veniamo al listino. QJ Motor SRT 450 RX sta arrivando in questi giorni in concessionaria al prezzo di 5.790 euro. Si potrà acquistare nelle colorazioni Red/Grey e Shiny Black. Tra gli optional, il tris di valigie in alluminio composto da due laterali e un top case (45 litri), proposto al pubblico al prezzo di 500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026