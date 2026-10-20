Phelon & Moore a EICMA 2026: arrivano le nuove Capetown 5 e non solo

Le nuove Phelon & Moore Capetown 5X e 5 Rally saranno tra le protagoniste dello stand del marchio a EICMA 2026

Phelon & Moore sarà presente a EICMA 2026 che aprirà i battenti all'inizio di novembre. L'azienda sfrutterà questo prestigioso palcoscenico per mostrare al pubblico i nuovi modelli della gamma 2027, tra cui Capetown 5X e Capetown 5 Rally. Moto adventure che si posizionano come un'alternativa più accessibile rispetto alla Capetown 7.

Capetown 5X e Capetown 5 Rally

Capetown 5X nasce come una moto da viaggio versatile, adatta sia agli spostamenti quotidiani e sia ai grandi viaggi. Moto che si caratterizza per la presenza di una ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17, escursione delle sospensioni paragonabile a quella della Capetown 7, parafango anteriore basso e portapacchi posteriore.

Invece, la versione Rally, spinge ancora più in là il piacere del viaggio. Ruota anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, escursione delle sospensioni superiore di circa 50 mm rispetto alla 5X e parafango anteriore alto per una moto con una chiara vocazione all'off-road.

Capetown 5 Rally

Entrambe le moto garantiscono una corretta ergonomia per offrire una posizione di guida naturale e intuitiva, grazie alla sella sottile regolabile su due altezze, al manubrio largo e ai fianchetti del serbatoio scolpiti.

La dotazione di serie include pure un parabrezza regolabile, sospensioni regolabili, display TFT connesso da 7 pollici, illuminazione full LED, cerchi a raggi tubeless, manopole riscaldabili e piastra paramotore in alluminio.

Per entrambe le moto, il motore è un bicilindrico di 449 cc in grado di erogare 46,5 CV (34,2 kW) ovviamente omologato Euro 5+.

Phelon & Moore, la gamma 2027

A EICMA, i visitatori potranno poi ammirare da vicino l'intera gamma Phelon & Moore, a partire dalla Capetown 7, declinata nelle versioni Capetown 7S per lo sport touring e Capetown 7X, equipaggiata per l'off-road con cerchi a raggi tubeless, pneumatici on/off-road e protezioni aggiuntive.

Phelon & Moore Capetown 7S

Non mancherà nemmeno la Capetown 7X design by Pininfarina, serie speciale nata dalla collaborazione con la celebre firma italiana, con particolari dedicati, materiali premium e livrea esclusiva.

La famiglia Brighton per il 2027 comprende i modelli Brighton 6 Roadster, Brighton 6 Scrambler e Brighton 125. In particolare, le Brighton 6 condividono il bicilindrico parallelo di 550 cc raffreddato a liquido da 35 kW (48 CV) e 55 Nm.

Brighton 6 Roadster si riconosce per una silhouette da racer classica a cerchi in lega pressofusa e pneumatici stradali, mentre la Brighton 6 Scrambler aggiunge cerchi a raggi tubeless, pneumatici a tassello intermedio, maggiore escursione della sospensione posteriore, paramani e protezioni per il serbatoio.

C'è poi la piccola Brighton 125 con un motore monocilindrico raffreddato a liquido, forcella a steli rovesciati e ABS a doppio canale.

La gamma scooter è invece composta dalla famiglia Panthette. In particolare, Panthette X è il modello orientato all'off-road con sospensioni a lunga escursione, cerchi a raggi tubeless, forcella a steli rovesciati e parabrezza regolabile. Modello disponibile con motori di 125 e 300 cc raffreddati a liquido.

C'è poi Panthette S, uno scooter a ruota alta, pensato principalmente per l’uso urbano ed è offerto con motori di 125 e 200 cc raffreddati a liquido, oltre a una versione 125 raffreddata ad aria.

VEDI ANCHE