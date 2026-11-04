EICMA 2026, le novità di Yamaha con Andrea Colombi

Si è aperta l'83ª edizione di EICMA, la storica rassegna delle due ruote alle porte di Milano, che quest'anno si presenta più imponente che mai: 300.000 metri quadrati di superficie, 10 padiglioni e oltre 2.100 espositori. Yamaha è tra le grandi protagoniste con un pieno di novità. In particolare, la casa giapponese ha introdotto sul mercato la nuova famiglia di Scooter Adventure RW nelle versioni 700 e 350.

Ecco tutte le novità di Yamaha di EICMA 2026 nelle parole di Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Italia.

Intervista con Andrea Colombi

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