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EICMA 2026, le novità di Yamaha con Andrea Colombi

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5 minuti fa - Nuovi scooter Adventure e tante novità: parla il Country Manager Yamaha Motor Italia

La nuova famiglia di Scooter Adventure RW e non solo: tante novità per Yamaha a EICMA 2026
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Si è aperta l'83ª edizione di EICMA, la storica rassegna delle due ruote alle porte di Milano, che quest'anno si presenta più imponente che mai: 300.000 metri quadrati di superficie, 10 padiglioni e oltre 2.100 espositori. Yamaha è tra le grandi protagoniste con un pieno di novità. In particolare, la casa giapponese ha introdotto sul mercato la nuova famiglia di Scooter Adventure RW nelle versioni 700 e 350.

Ecco tutte le novità di Yamaha di EICMA 2026 nelle parole di Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Italia.

Intervista con Andrea Colombi

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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