EICMA 2026

Silence S02 Ducati Paddock: lo scooter elettrico dei piloti Ducati arriva in vendita

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1 ora fa - 6 kW, 138 km di autonomia e livrea Rosso Ducati

Silence S02 Ducati Paddock debutta a EICMA 2026: 138 km di autonomia, motore da 6 kW e prezzo da 4.620 euro
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Dai paddock della MotoGP e della WorldSBK alle strade di tutti i giorni. Silence S02 Ducati Paddock è la nuova versione speciale dello scooter elettrico spagnolo, nata dalla collaborazione con Ducati Corse, Official Partner dei team ufficiali Ducati nelle due principali competizioni motociclistiche.

Il modello presentato a EICMA 2026 riprende lo scooter utilizzato dai piloti e dai membri dei team per gli spostamenti all'interno del paddock, proponendolo anche al pubblico con una veste estetica dedicata. La livrea è quella Rosso Ducati, accompagnata dalla scritta Paddock sulle fiancate, da cerchi neri con fascia rossa, da un ammortizzatore con finiture gialle e dai loghi Ducati Corse | Official Partner.

SILENCE S02 DUCATI PADDOCK: MOTORE DA 6 KW E 138 KM DI AUTONOMIA

La base tecnica è quella del Silence S02, qui nella versione omologata L3e. Il motore elettrico sviluppa una potenza di 6 kW, mentre la velocità massima dichiarata è di 85 km/h. L'autonomia omologata raggiunge i 138 km, un valore che il costruttore indica come ai vertici della categoria.

L'alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio da 5,6 kWh, estraibile e compatibile con gli altri modelli della gamma Silence. Può essere ricaricata direttamente sullo scooter oppure rimossa e collegata a una normale presa domestica. Il tempo necessario per una ricarica completa dichiarato è compreso tra 6 e 8 ore.

Con un peso di 91 kg senza batteria, S02 punta sulla maneggevolezza negli spostamenti urbani. Le ruote di diametro maggiorato sono pensate per migliorare stabilità e comportamento sui fondi cittadini irregolari, mentre il vano sottosella può ospitare un casco.

ABS, TRE MODALITÀ DI GUIDA E APP MY SILENCE

La dotazione comprende un display TFT a colori che mostra velocità, autonomia residua, livello della batteria, modalità di guida, temperatura e chilometraggio. Il conducente può scegliere tra tre modalità: Eco, City e Sport, per adattare la risposta dello scooter alle diverse condizioni di utilizzo. Di serie è presente anche l'ABS.

La connettività è affidata all'app My Silence, che permette di localizzare lo scooter in tempo reale, accenderlo senza chiave, controllare lo stato di carica e condividere temporaneamente il mezzo con altre persone. La versione Ducati Paddock conserva quindi le caratteristiche pratiche del modello di partenza, aggiungendo una personalizzazione estetica dedicata agli appassionati della Casa di Borgo Panigale.

SILENCE S02 DUCATI PADDOCK: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Il nuovo Silence S02 Ducati Paddock arriverà in Italia da febbraio 2027, attraverso una rete di 44 punti vendita. Il prezzo di partenza è fissato a 4.620 euro. La collaborazione con Ducati Corse porta così su strada uno scooter già utilizzato dai team ufficiali nel paddock, trasformando un mezzo di servizio in una versione speciale destinata anche agli appassionati del marchio.

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Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

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