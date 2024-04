Nissan con Acciona per la Nanocar: S04 Silence, e sei il re della città

Nissan sembra proprio voler rafforzare la sua offensiva di veicoli elettrici in Europa. Così dopo l'ingresso delle versioni E-Power, oggi grazie a una partnership con Acciona e il suo marchio di veicoli a zero emissioni Silence, è pronta a ''tuffarsi'' nel mondo della mobilità urbana. Lasciate che vi racconti la saga di questo matrimonio tra la potenza giapponese e l'innovazione europea (Acciona è spagnola), che promette di cambiare il volto della mobilità urbana nei prossimi anni. Immaginatevi una flotta di veicoli agile, pulita e potente, pronta a invadere le città come un'ondata di energia positiva. Ecco cosa propone Nissan insieme a Silence: veicoli leggeri a quattro ruote e scooter elettrici a due ruote, pronti a migliorare la tratta casa-ufficio e a ridurre l'impatto ambientale.

Acciona Silence 04: sarà importata e distribuita da Nissan

LA NANOCAR S04 A partire da giugno 2024, noi italiani e i nostri cugini francesi saremo i primi fortunati a sperimentare l'iniziativa Nissan-Silence. I partner Nissan in questi Paesi offriranno inizialmente la frizzante Silence S04 Nanocar, un veicolo leggero e maneggevole che farà probabilmente la fortuna soprattutto dei residenti nelle grandi città (pensate al successo di Citroen Ami). A settembre, la festa si sposterà in Germania, quando anche i tedeschi potranno unirsi al club dell'offensiva Silence 04. E cosa c'è di così speciale nella S04 Nanocar? Beh, per cominciare è un quadriciclo elettrico, quindi addio ''stress da emissioni'' per l'accesso alle ZTL. I clienti potranno scegliere tra due versioni: il modello L6e, per coloro che hanno il patentino (qundi i minori di 18 anni), con un'autonomia fino a 175 km e una velocità massima di 45 km/h, e la versione L7e, per gli adulti, con una velocità massima di 85 km/h e un'autonomia massima di 149 km.

Acciona Silence 04: la batteria si può cambiare

BATTERIE CHE SI SOSTITUISCONO Ecco il tocco di genio: le batterie di S04 possono essere rimosse e trasportate come un trolley. Quindi, se avete paura di rimanere senza carica, potete semplicemente portare la vostra batteria a casa o in ufficio per una ricarica rapida e senza stress. E se siete sempre in movimento, non temete: ci sono stazioni di ricarica apposite, perfette per una sostituzione veloce (e possibile anche con un abbonamento). Ma qui non finisce la magia: S04 Nanocar è anche un concentrato di tecnologia intelligente. Grazie all'app ''My Silence'', potrete accedere al veicolo senza bisogno di chiavi, tenere traccia della sua posizione e monitorare l'autonomia e il livello di carica della batteria. E la ciliegina sulla torta? Potrete condividere la vostra avventura con gli amici senza dover fare la consegna di una chiave aptica. E non preoccupatevi per i dettagli: Nissan offrirà un pacchetto completo di finanziamenti, assistenza e assicurazione, perché il vostro viaggio sia sempre senza intoppi. Ci sentiamo presto per i prezzi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 30/04/2024