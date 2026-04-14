Silence S02: con l’ecobonus il nuovo scooter elettrico è (quasi) regalato

In Europa è il modello più venduto del suo genere, usatissimo nel mondo dello sharing o della consegna a domicilio, e ora il Silence S02 di Acciona ha deciso di bussare alla tua porta con una versione aggiornata pensata per i clienti italiani: privati e flotte.

Silence S02, i colori

Ti muovi come un furetto e non temi le buche

La ricetta del nuovo S02 è quella che piace a chi si sposta nel traffico congestionato delle metropoli: togliere peso e aggiungere sicurezza. Silence 02 pesa solo 132 kg (batteria esclusa) e con lui ti muovi agile per evitare le code.

Ma la vera svolta sono le ruote dal diametro maggiorato, più confortevoli e sicure su buche e binari del tram. Dulcis in fundo, lo spazio sottosella è cresciuto. Ora puoi infilarci il casco senza doverlo portare con te in ufficio o al bar. Sembra una piccola cosa, ma ti cambia la giornata.

Silence S02, 3/4 posteriore

Autonomia da record e batteria ''trolley''

Se scegli la versione L3e, quella più performante, in tangenziale tocchi gli 85 km/h, quanto basta per non farti sverniciare dai camion. L’autonomia omologata è di 138 chilometri e la batteria da 5,6 kWh è estraibile: la sfili dal fianco dello scooter, tiri fuori manico e ruote, e la trascini fino in casa o in ufficio come fosse un trolley.

In questo modo, zero ansia da ricarica: la attacchi a una normale presa di corrente mentre sei in ufficio o all'università e il gioco è fatto. Tra l'altro la batteria è la stessa che potresti usare sulla sorella maggiore S01 o sulla nanocar S04: un ecosistema furbo che ti semplifica la vita.

Silence S02, la batteria estraibile tipo trolley

Tutto sotto controllo sul tuo smartphone

Ovviamente, non poteva mancare il lato smart. Con l’app My Silence hai tutto sotto mano sul tuo telefono: vedi dove hai parcheggiato (utile se sei sbadato), controlli quanta carica ti resta e puoi persino accendere lo scooter senza chiavi. Sul manubrio, invece, hai un bel display TFT a colori che ti dice tutto quello che devi sapere in modo chiaro e veloce.

Il prezzo di listino è 3.790 euro, ma se hai un vecchio scooter da rottamare e sfrutti l'Ecobonus, il prezzo scende a 2.547 euro. Praticamente lo paghi come un cinquantino a benzina di fascia economica. Se poi ti basta la versione ''patentino'' (L1e da 45 km/h), con gli incentivi scendi addirittura a circa 2.200 euro.

Bianco, nero o grigio, Silence S02 è venduto attraverso una rete in espansione con 30 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/04/2026