Quando il gioco si fa duro... Nissan X-Trail Crawler, se l'off-road non fa paura

La Nissan X-Trail è un SUV/crossover dal design sofisticato e tecnologicamente molto evoluto. Insomma, un modello azzeccato e capace di dare seguito al successo dei suoi predecessori. Tuttavia, non è nato e non ha la pretesa di essere un veicolo da fuoristrada “estremo” poiché il suo obiettivo, lo sappiamo, è ben altro. Almeno fino a oggi. Infatti, la Casa giapponese vuole dimostrare il contrario con l'X-Trail Crawler Concept. Sebbene per ora non sia prevista una variante di produzione, la Crawler sarà esposta al Tokyo Auto Salon, la fiera del tuning e delle personalizzazioini che si terrà dal 12 al 14 gennaio prossimi. A differenza della stravagante serie dei concept ''Hyper'' che il costruttore asiatico ha rivelato al Motor Show di Tokyo nell'ottobre dello scorso anno, il Crawler Concept si basa su un modello di produzione attuale.

Nissan X-Trail Crawler: la prima immagine teaser del concept lascia vedere poco GIÀ PRONTO PER L’OFF-ROAD PIÙ DURO E, come si può vedere, sembra che Nissan non abbia lasciato nulla di intentato per garantire all'X-Trail speciale quante più capacità fuoristrada possibili. Infatti, dopo un'immagine teaser che non ha rivelato molto, ora possiamo vedere la show car completamente senza veli, almeno dalla porzione anteriore. Le modifiche alla carrozzeria dell'X-Trail di serie sono piuttosto complete, c'è un frontale dal nuovo look con un cofano e un paraurti completamente rivisti, che regalano più muscoli e consentono una maggiore altezza da terra, oltre a un angolo di attacco più favorevole. Inoltre, sono montati due ganci traino, necessari nell'improbabile situazione in cui il Crawler rimanga bloccato. Il rivestimento in plastica del paraurti anteriore comprende i passaruota che fanno da cornice a enormi pneumatici montati su cerchi in lega leggera da 17 pollici progettati per l'utilizzo in off-road. Da quanto possiamo vedere, c'è molto più spazio per l’escursione delle ruote anche all'interno degli archi stessi grazie alle sospensioni rialzate.

Nissan X-Trail Crawler: qui il concept di monovolume Hyper Tourer con AI a bordo MONTA IL MOTORE FULL HYBRID E-POWER Inoltre, insieme alla barra luminosa a LED nella parte anteriore, il Crawler sfoggia un portapacchi con nove singoli gruppi ottici a LED nella zona anteriore. Nissan afferma che il Crawler Concept ''ha un forte sapore da fuoristrada e una robustezza della meccanica nettamente migliorata''. Aggiungendo che: ''Gli esterni evocano in modo chiaro la capacità di arrampicarsi sulle rocce, correndo su terreni ripidi e accidentati, e il vano bagagli contiene gli strumenti che sono sempre stati cercati nell'X-Trail''. Infine, data la chiara propensione all’off-road, il Crawler Concept è equipaggiato con un sistema a quattro ruote motrici, piuttosto che la trazione anteriore, che è meno adatta ai terreni più accidentati. Ciò significa 213 CV da una configurazione a doppio motore elettrico e un motore a benzina da 1,5 litri e 158 CV, che funge da generatore per caricare la batteria che alimenta le unità EV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2024