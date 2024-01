Nissan X-Trail Mountain Rescue: il soccorso arriva ovunque con il SUV cingolato [Video]

Cervinia, 2.050 metri sopra il livello del mare. Il Matterhorn (o Cervino) domina la cittadina dall'alto, famosa per il turismo estivo e invernale. Chi è del posto conosce bene le insidie che le neve, il freddo e l'aspro ambiente alpino possono causare tanto a escursionisti e sciatori esperti quanto a improvvisati turisti della domenica. Per far fronte a qualsiasi esigenza di soccorso e in qualunque contesto di riferimento, Nissan ha sviluppato l'X-Trail Mountain Rescue: SUV cingolato su base X-Trail e-4ORCE. Ma per saperne di più potete anche cliccare play sul video qui sotto o continuare con la lettura.

HA I CINGOLI Ovviamente la più grande ed evidente differenza tra un qualsiasi X-Trail e la versione Mountain Rescue è la presenza dei cingoli, gli stessi utilizzati dai bulldozer o dai carri armati. Questo equipaggiamento è il più efficace per consentire al SUV Nissan di potersi arrampicare (letteralmente) con il minimo della fatica sulle piste da sci o sui sentieri per ciaspole ricoperti di neve, supportato anche dall'innovativa trazione integrale elettrificata e-4ORCE, qui trovate la prova con la descrizione nello specifico, mentre di seguito una brevissima spiegazione per introdurvi all'argomento. In pratica, X-Trail è equipaggiata con due motori elettrici (uno per asse) che agiscono direttamente sulle quattro ruote. In questo modo, la forza motrice e l'azione del torque vectoring sono regolate con la massima precisione permettendo il miglior controllo su qualsiasi superficie stia procedendo il SUV. Se poi ci sono anche i cingoli...La tecnologia e-Power è costruita attorno alla presenza di un motore 1.5 litri tre cilindri a benzina che funge come moto-generatore: di fatto la trazione è soltanto elettrica, ma a ricaricare le batterie che alimentano i motori EV è la ''vecchia'' combustione interna. Più comodo che ricaricare a una colonnina, o no?

EQUIPAGGIAMENTO SU MISURA Oltre ai cingoli (ma quanto sono belli?) Nissan ha ovviamente messo mano all'X-Trail di modo che potesse equipaggiarsi con tutti gli strumenti utili al primo soccorso. Innanzitutto, i sedili posteriori sono stati rimossi per far spazio a una barella e, sempre nella parte posteriore, è stato ricavato lo spazio per accomodare il medico di bordo. Esternamente, è stato aggiunto un portapacchi su misura per trasportare una barella a guscio rigido e pale da neve; sul tetto non mancano poi la sirena, una barra luminosa lampeggiante e luci supplementari. Al paraurti anteriore è stato integrato un verricello mentre a quello posteriore è stato aggiunto un gancio traino rinforzato. La presenza dei cingoli ha comportato un aumento in altezza di 23 cm rispetto ai modelli X-Trail di serie e si è dunque rese necessaria l'installazione di pedane laterali per poter salire a bordo comodamente. Se siete dalle parti della località alpina sappiate che il SUV cingolato è esposto in un apposito box di vetro, vale la pena dargli un'occhiata.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 17/01/2024