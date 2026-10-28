EICMA 2026

EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna

Avatar di Alessandro Perelli,

41 minuti fa - L'urban adventure si rinnova tra hi-tech e nuovi colori

Debutto per l'inedito modello in due cilindrate: display TFT da 5", vano per casco integrale, motori i-get e nuove livree
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

In occasione di EICMA 2026, Aprilia alza l'asticella della mobilità quotidiana presentando l'evoluzione dei suoi scooter. Il nuovo Aprilia SR GT 125 e la versione da 200 cc rinnovano il concetto di scooter urban adventure, offrendo versatilità e stile per affrontare sia il pavé cittadino che le strade sterrate con massima sicurezza.

Aprilia SR GT 125 e 200: svelato a EICMA 2026 il nuovo scooter nelle due cilindrate

Più spazio e tecnologia di bordo avanzata

Il restyling introduce importanti migliorie per il comfort di guida. Tra le novità principali spicca il vano sottosella riprogettato, ora in grado di accogliere un casco integrale. Sul fronte hi-tech debutta il display TFT da 5 pollici a colori, affiancato da nuovi blocchetti elettrici e dalla presa USB-C di serie per ricaricare i dispositivi. I cerchi dal disegno rinnovato si ispirano al fratello maggiore SR GT 400, mentre la connettività smartphone tramite Aprilia MIA abilita la navigazione a pittogrammi.

Aprilia SR GT 125 e 200: due nuovi colori per lo scooter di Noale

Motori i-get brillanti e nuove edizioni cromatiche

I motori i-get con Start & Stop garantiscono ottime prestazioni: l'ottavo di litro eroga 11 kW (15 CV) con una velocità massima incrementata, mentre la variante 200 raggiunge i 13 kW (17,6 CV). Le nuove colorazioni standard comprendono Opalescent Light, Aprilia Black e l'inedito Boulder Grey. Chi cerca il massimo della grinta può optare per la variante Aprilia SR GT Sport, caratterizzata dalle livree Red Raceway, Boulder Grey e Tornado Green, abbinate a sella bicolore nera e rossa e dettagli scuri.

VEDI ANCHE
Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: Marco Bezzecchi presenta la nuova edizione numerata
Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: Marco Bezzecchi presenta la nuova edizione numerata
Aprilia Tuareg 660, la prova: com'è su strada e quanto è cambiata
Aprilia Tuareg 660: la regina del fuoristrada come se la cava su strada? La prova
Tags
scooterapriliaEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

Gli articoli di Alessandro

Logo Aprilia
Aprilia
EICMA 2026