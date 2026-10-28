EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna

In occasione di EICMA 2026, Aprilia alza l'asticella della mobilità quotidiana presentando l'evoluzione dei suoi scooter. Il nuovo Aprilia SR GT 125 e la versione da 200 cc rinnovano il concetto di scooter urban adventure, offrendo versatilità e stile per affrontare sia il pavé cittadino che le strade sterrate con massima sicurezza.

Aprilia SR GT 125 e 200: svelato a EICMA 2026 il nuovo scooter nelle due cilindrate

Più spazio e tecnologia di bordo avanzata

Il restyling introduce importanti migliorie per il comfort di guida. Tra le novità principali spicca il vano sottosella riprogettato, ora in grado di accogliere un casco integrale. Sul fronte hi-tech debutta il display TFT da 5 pollici a colori, affiancato da nuovi blocchetti elettrici e dalla presa USB-C di serie per ricaricare i dispositivi. I cerchi dal disegno rinnovato si ispirano al fratello maggiore SR GT 400, mentre la connettività smartphone tramite Aprilia MIA abilita la navigazione a pittogrammi.

Aprilia SR GT 125 e 200: due nuovi colori per lo scooter di Noale

Motori i-get brillanti e nuove edizioni cromatiche

I motori i-get con Start & Stop garantiscono ottime prestazioni: l'ottavo di litro eroga 11 kW (15 CV) con una velocità massima incrementata, mentre la variante 200 raggiunge i 13 kW (17,6 CV). Le nuove colorazioni standard comprendono Opalescent Light, Aprilia Black e l'inedito Boulder Grey. Chi cerca il massimo della grinta può optare per la variante Aprilia SR GT Sport, caratterizzata dalle livree Red Raceway, Boulder Grey e Tornado Green, abbinate a sella bicolore nera e rossa e dettagli scuri.

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