Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori

La gamma 125 di Benelli si allarga. A EICMA 2026 la Casa di Pesaro presenta la Tornado Naked 125, una naked sportiva guidabile con la patente A1 che si affianca alla BN 125 e alle BKX 125 e 125 S. Dopo le anime urbana, avventurosa e ribelle delle altre 125, la Tornado aggiunge quella sportiva. Secondo Benelli è il modello più prestazionale della famiglia, e unisce prestazioni, dotazioni e design alla facilità di guida e di gestione. Arriverà nei concessionari nell’estate 2027.

Un monocilindrico da 15 CV

Benelli Tornado Naked 125 a EICMA 2026

Il motore è un monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido, con iniezione elettronica, distribuzione a quattro valvole e cambio a sei marce. Eroga 15 CV (11 kW) a 9.500 giri e 12 Nm a 7.500 giri, valori che Benelli colloca ai vertici della categoria. Il costruttore ne descrive la facilità d’uso e i consumi ridotti. La frizione si aziona con un dito e i consumi di omologazione sono vicini a 50 km/l, cioè 2,1 l/100 km. Con un serbatoio da 10 litri, l’autonomia dichiarata sfiora i 500 km.

Ciclistica da moto più grande

La forcella è a steli rovesciati. Al posteriore c’è un monoammortizzatore regolabile nel precarico, collegato al forcellone a doppio braccio con un leveraggio progressivo. Il telaio è a doppia trave in acciaio e, secondo Benelli, garantisce precisione e stabilità in curva. I freni sono a disco con ABS a due canali, e all’anteriore lavora una pinza a quattro pistoncini, che secondo il costruttore garantisce frenate efficaci e ben modulabili. I cerchi in alluminio da 17'', con razze a Y, montano pneumatici 100/70 davanti e 130/70 dietro, una combinazione che secondo Benelli assicura maneggevolezza e aderenza anche sui percorsi misti. La sella è a 790 mm da terra e il peso in ordine di marcia è di 143 kg. Secondo Benelli sono valori che rendono la moto adatta alla grande maggioranza delle persone, senza rinunciare al dinamismo.

TFT con navigatore e luci a LED

Lo stile punta sui volumi concentrati davanti, con il serbatoio sagomato per sostenere il pilota in piega e il codino corto e affilato. La meccanica è nera e le sovrastrutture sono bianche con inserti verdi e rosso fluo, colori che riprendono in chiave moderna le tinte classiche di Benelli. L’illuminazione è tutta a LED. Il faro anteriore ha una firma luminosa a forma di T, che richiama le sorelle maggiori, e gli indicatori di direzione sono integrati nei paramani. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5'' con connessione Wi-Fi e Bluetooth, che può mostrare la navigazione cartografica e le indicazioni svolta per svolta.

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