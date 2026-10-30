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Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori

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50 minuti fa - Forcella rovesciata, ABS a due canali e display TFT con navigatore.

La nuova 125 di Pesaro pesa 143 kg con la sella a 790 mm e dichiara 50 km/l. Arriverà nei concessionari nell’estate 2027.
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La gamma 125 di Benelli si allarga. A EICMA 2026 la Casa di Pesaro presenta la Tornado Naked 125, una naked sportiva guidabile con la patente A1 che si affianca alla BN 125 e alle BKX 125 e 125 S. Dopo le anime urbana, avventurosa e ribelle delle altre 125, la Tornado aggiunge quella sportiva. Secondo Benelli è il modello più prestazionale della famiglia, e unisce prestazioni, dotazioni e design alla facilità di guida e di gestione. Arriverà nei concessionari nell’estate 2027.

Un monocilindrico da 15 CV

Benelli Tornado Naked 125 a EICMA 2026

Il motore è un monocilindrico di 125 cc raffreddato a liquido, con iniezione elettronica, distribuzione a quattro valvole e cambio a sei marce. Eroga 15 CV (11 kW) a 9.500 giri e 12 Nm a 7.500 giri, valori che Benelli colloca ai vertici della categoria. Il costruttore ne descrive la facilità d’uso e i consumi ridotti. La frizione si aziona con un dito e i consumi di omologazione sono vicini a 50 km/l, cioè 2,1 l/100 km. Con un serbatoio da 10 litri, l’autonomia dichiarata sfiora i 500 km.

Ciclistica da moto più grande

La forcella è a steli rovesciati. Al posteriore c’è un monoammortizzatore regolabile nel precarico, collegato al forcellone a doppio braccio con un leveraggio progressivo. Il telaio è a doppia trave in acciaio e, secondo Benelli, garantisce precisione e stabilità in curva. I freni sono a disco con ABS a due canali, e all’anteriore lavora una pinza a quattro pistoncini, che secondo il costruttore garantisce frenate efficaci e ben modulabili. I cerchi in alluminio da 17'', con razze a Y, montano pneumatici 100/70 davanti e 130/70 dietro, una combinazione che secondo Benelli assicura maneggevolezza e aderenza anche sui percorsi misti. La sella è a 790 mm da terra e il peso in ordine di marcia è di 143 kg. Secondo Benelli sono valori che rendono la moto adatta alla grande maggioranza delle persone, senza rinunciare al dinamismo.

TFT con navigatore e luci a LED

Lo stile punta sui volumi concentrati davanti, con il serbatoio sagomato per sostenere il pilota in piega e il codino corto e affilato. La meccanica è nera e le sovrastrutture sono bianche con inserti verdi e rosso fluo, colori che riprendono in chiave moderna le tinte classiche di Benelli. L’illuminazione è tutta a LED. Il faro anteriore ha una firma luminosa a forma di T, che richiama le sorelle maggiori, e gli indicatori di direzione sono integrati nei paramani. La strumentazione è affidata a un display TFT a colori da 5'' con connessione Wi-Fi e Bluetooth, che può mostrare la navigazione cartografica e le indicazioni svolta per svolta.

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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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