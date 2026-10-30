Benelli Leoncino Bobber 400 AMT: a EICMA 2026 addio frizione e pedale del cambio,

A EICMA 2026, Benelli presenta la nuova Leoncino Bobber 400 AMT, versione della sua bicilindrica custom equipaggiata con una trasmissione robotizzata che promette di rendere la guida più semplice, soprattutto nel traffico, senza togliere al pilota il piacere di decidere quando cambiare marcia. L'estetica rimane quella della Bobber che già conosciamo, con motore a V bene in vista, pneumatici generosi e codino tronco. A cambiare è soprattutto quello che succede una volta saliti in sella: spariscono infatti sia la leva della frizione sia il tradizionale comando del cambio a pedale.

COME FUNZIONA IL CAMBIO AMT: AUTOMATICO O MANUALE, A VOI LA SCELTA

La novità principale è il sistema AMT (Automated Manual Transmission), una trasmissione robotizzata a sei rapporti che utilizza una centralina elettronica dedicata e due attuatori elettromeccanici: uno gestisce la frizione, l'altro l'innesto delle marce, per filosofia molto simile a quello di Yamaha. Il risultato? Il pilota può dimenticarsi della frizione e scegliere tra tre modalità di funzionamento, tutte gestibili attraverso i comandi al manubrio.

In modalità D (Drive) la moto si occupa autonomamente delle cambiate, privilegiando una guida rilassata e intuitiva. Se invece si preferisce mantenere il controllo della trasmissione, basta selezionare la modalità M (Manual) e utilizzare i pulsanti sul manubrio per salire o scendere di rapporto. C'è poi la modalità Sport, caratterizzata da una gestione delle cambiate più dinamica.

Benelli dichiara un tempo di cambiata di appena 80 millisecondi e ha previsto anche una funzione che impedisce lo spegnimento accidentale del motore. L'assenza dei comandi tradizionali ha inoltre permesso di ridisegnare le pedane del pilota, ora più ampie e accoglienti.

LA TECNICA: IL V-TWIN DA 34 CV NON CAMBIA

Benelli Leoncino Bobber 400 AMT 2027, cambio a parte la meccanica è grosso modo confermata

Sotto il serbatoio ritroviamo il bicilindrico a V di 60° raffreddato a liquido, uno degli elementi che caratterizzano maggiormente la Leoncino Bobber 400, sia dal punto di vista tecnico sia da quello estetico. Il motore eroga 34 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 3,57 kgm a 5.000 giri/min, pari a circa 35 Nm. Il cambio è a sei rapporti, mentre la trasmissione finale a cinghia contribuisce a contenere le esigenze di manutenzione rispetto a una tradizionale catena.

La ciclistica prevede un telaio a doppia culla in tubi e piastre d'acciaio, forcella a steli rovesciati da 35 mm e doppio ammortizzatore posteriore. I cerchi sono entrambi da 16 pollici e montano pneumatici nelle misure 130/90 all'anteriore e 150/80 al posteriore. L'impianto frenante utilizza un disco anteriore da 300 mm e uno posteriore da 240 mm, entrambi assistiti dall'ABS. Presente anche il controllo di trazione TCS disinseribile.

La versione AMT introduce un'ulteriore particolarità: il freno posteriore si aziona dal manubrio, attraverso una leva dotata di freno di stazionamento integrato e regolabile su tre posizioni.

STILE BOBBER, CON QUALCHE DETTAGLIO IN PIÙ

Il cambio automatico non modifica la personalità estetica della Leoncino Bobber. Ritroviamo il grande serbatoio, il doppio scarico sovrapposto e il filtro dell'aria lasciato volutamente in vista attraverso una superficie trasparente. Il faro anteriore mantiene la firma luminosa ad arco LED tipica della famiglia Leoncino, mentre dietro spiccano la coda corta in metallo portante e la sella del passeggero rimovibile. Gli indicatori posteriori a LED integrano anche le funzioni di luce di posizione e stop, contribuendo a mantenere pulita la linea.

La strumentazione digitale circolare della versione AMT aggiunge le informazioni relative alla gestione del cambio e alla modalità selezionata. Rimangono anche l'ampio manubrio con specchietti bar-end e la posizione di guida tipicamente cruiser, con pedane avanzate.

BENELLI LEONCINO BOBBER 400 AMT: QUANDO ARRIVA E COLORI

La nuova Benelli Leoncino Bobber 400 AMT sarà disponibile presso i concessionari nella primavera del 2027, nelle colorazioni Carbon Black e Desert Tan. Il prezzo non è ancora stato comunicato.

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