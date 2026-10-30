Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui

Non una concept avveniristica né una maxi sbombardatissima: il Centro Stile Benelli ha fatto debuttare il nuovo linguaggio stilisticocon la nuova Tornado Naked Twin 550. Alla nuova media cilindrata presentata a EICMA 2026 il compito di anticipare le future sportive della casa.

Il frontale a T e la pulizia delle linee

Osservandola da vicino, la moto sfoggia linee muscolose sul serbatoio, che richiamano la tradizione del marchio introducendo un trattamento delle superfici votato alla fluidità e al dinamismo. Il posteriore appare rastremato e sfuggente, restituendo quell'immagine di agilità e prontezza allo scatto che ti aspetti da una naked di carattere. Ma è analizzando l'impianto di illuminazione che cogli la vera natura del progetto.

Il faro anteriore è diviso in due proiettori centrali con luci anabbaglianti e abbaglianti separate. Le luci DRL laterali tracciano un'inconfondibile forma a T, un chiaro omaggio al logo e alla storia del modello, mentre gli indicatori di direzione anteriori sono integrati in sottilissimi paramani: una soluzione tanto originale quanto pulita.

E al posteriore? Il fanale scompare alla vista, integrandosi direttamente all'interno delle frecce posteriori che ne ereditano la funzione, per un look più leggero e minimale.

Benelli Tornado Naked Twin 550

Motore bicilindrico e prestazioni: spazio alla versione A2

Sotto le sovrastrutture batte il propulsore bicilindrico fronte marcia da 554 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa. Se guidi con patente A2, troverai la configurazione dedicata con una potenza di 47,6 cavalli a 6.500 giri/min e una coppia massima di 53 Nm a 5.500 giri/min. Per chi invece punta alla piena potenza, la moto è accreditata di 56 cavalli a 8.250 giri/min.

La dotazione di bordo mette in campo un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, provvisto di connettività Bluetooth e Wi-Fi. Da qui puoi gestire la navigazione integrata (sia turn-by-turn sia cartografica), selezionare i due riding mode (Normal e Sport) e controllare o disinserire controllo della trazione (TCS) e ABS.

Ciclistica e comparto sospensioni

Dal punto di vista strutturale, la base sfrutta un robusto telaio a traliccio in tubi d'acciaio abbinato a un reparto sospensioni ampiamente personalizzabile. All'anteriore lavora una forcella upside-down con steli da 41 mm, regolabile nell'estensione, nella compressione e nel precarico. Dietro, il forcellone in alluminio lavora insieme a un monoammortizzatore regolabile nel precarico molla e in estensione.

Per quanto riguarda la frenata e le ruote, la dotazione comprende un doppio disco semi-flottante anteriore da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore singolo da 260 mm con pinza a due pistoncini, assistito da ABS. I cerchi sono in lega di alluminio da 17 pollici (canale da 3,5 pollici davanti e 4,5 pollici dietro) con pneumatici nelle misure di 120/70 e 160/60.

Disponibilità

Se vuoi vederla dal vivo, i casi sono due: o ti presenti ai cancelli di EICMA 2026, oppure dovrai attendere la primavera del 2027, quando la Benelli Tornado Naked Twin 550 arriverà nei concessionari nelle tre colorazioni Oxide Green, Storm Grey e Midnight Black.

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