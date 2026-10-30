Tornado Naked Twin 550: il nuovo corso del design Benelli comincia da qui

- 03/11/26 - EICMA 2026: svelati i nuovi Aprilia SR GT 125 e 200, l'urban adventure si aggiorna
- 03/11/26 - Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026
- 02/11/26 - Da AGV arriva il casco integrale con la GoPro integrata: il video teaser
- 23/10/26 - Aprilia RS660 Phillip Island Tribute: Marco Bezzecchi presenta la nuova edizione numerata
- 03/11/26 - Benelli TRK 602 X, a EICMA la versione definitiva della crossover che raccoglie l’eredità della 502
- 03/11/26 - Benelli TRX 702 e 702X: arriva il ride-by-wire e cambia tutto (o quasi)
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked 125, a EICMA la moto per la patente A1 con la dotazione dei modelli maggiori
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare
- 03/11/26 - Benelli Tornado Naked Twin 700: 73 CV e una dotazione che non ti aspetti
- 23/10/26 - Benelli, grandi novità a EICMA 2026: due anteprime e la nuova TRK 602 X
- 02/11/26 - Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK
- 02/11/26 - Ducati Diavel V4 2027: eccola a EICMA con qualche ritocchino. Tutte le novità
- 02/11/26 - Ducati rinnova la DesertX Rally: più specialistica, più accessibile e pronta per il 2027
- 02/11/26 - Ducati Hypermotard 698 Mono RVE e Hypermotard V2 RVE, più stile per le fun-bike
- 02/11/26 - Ducati Streetfighter V4 SP: è davvero la naked definitiva di Borgo Panigale? (Spoiler: sì)
- 02/11/26 - Ducati Panigale V2 SP 2027: nasce per il Mondiale Supersport. Ecco cosa cambia rispetto alla V2
- 03/11/26 - Fantic Imola 500 e 125, la sportiva italiana debutta a EICMA: specifiche e prezzo
- 03/11/26 - Fantic Enduro e Motard 50 e 125 2027, nuovi colori per tutte e sospensioni da gara sulle Competition
- 03/11/26 - Fantic Caballero 500 Supermoto e Rally, la motard che mancava e le nuove sospensioni fatte in casa
- 02/11/26 - Honda a EICMA 2026 con il casco KF-2F nato con Kabuto e la collezione di abbigliamento firmata IXON
- 02/11/26 - Honda V3R 900 E-Compressor: il design definitivo svelato in video
- 02/11/26 - Honda Sensing Ride, arriva l'assistenza alla guida per le moto: come funziona
- 02/11/26 - Honda ADV 125, arriva a EICMA 2026 lo scooter adventure per patente A1: tutti i dettagli
- 02/11/26 - Honda Africa Twin 2027: 119 CV, quattro versioni e due grandi novità. Ecco cosa cambia
- 02/11/26 - Honda SH350i 2027, più tecnologia e nuove colorazioni: tutte le novità
- 02/11/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027 a EICMA: la nuova Superbike arriva dalla pista
- 02/11/26 - Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e HRC Works Edition, le nuove superbike da 217 CV per chi cerca il massimo
- 02/11/26 - Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio
- 23/10/26 - Nuova Honda CBR1000RR-R, eccola in pista: la vedremo a EICMA 2026?
- 30/10/26 - QJMotor FORT 400G, il nuovo maxi scooter GT da 42,7 CV debutta a EICMA
- 30/10/26 - QJ Motor LTS 125S, lo scooter a ruote alte compatto, leggero e facile da guidare
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125RS, la piccola sportiva mette le ali: debutto a EICMA
- 30/10/26 - QJMotor SRK 125J, la nuova naked da 15 CV debutta a EICMA 2026
- 30/10/26 - QJ Motor SRT 800 RX, a EICMA la adventure cinese pensata anche per lo sterrato
- 30/10/26 - QJMotor Rino 900, la nuova adventure 3 cilindri da 119 CV debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Nuova Suzuki SV-7S: fascino retro-moderno ed elettronica avanzata a EICMA 2026
- 03/11/26 - Suzuki GSX-10R svelata a EICMA 2026, ma è o non è l’erede della GSX-R1000R?
- 03/11/26 - Novità Suzuki: segui in diretta la conferenza stampa da EICMA 2026
- 29/10/26 - Suzuki a EICMA 2026: tutte le moto esposte e le novità della gamma 2027
- 02/11/26 - Yamaha RW350 svelato a EICMA: il nuovo scooter adventure per città e fuoristrada
- 02/11/26 - EICMA 2026 accoglie Yamaha NMax E: la mobilità elettrica si fa sportiva
- 02/11/26 - Yamaha XENTER E, a EICMA lo scooter elettrico (e non) a ruota alta con prestazioni da 125
- 02/11/26 - Yamaha RW700, debutta a EICMA la nuova sfida agli scooter adventure: motore CP2 e cambio automatico
- 02/11/26 - EICMA 2026, Yamaha presenta Ténéré 4 Concept (anche se tu sognavi la 900)
- 03/11/26 - Zontes 853R: 150 CV, tre cilindri e 183 kg. La nuova naked alza l'asticella a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes ZT 552 G, il nuovo maxi scooter adventure debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Zontes V175 e 175X, a EICMA il nuovo scooter con telaio in alluminio e oltre 450 km di autonomia
- 03/11/26 - Zontes ZT 552, tre anime diverse per il nuovo scooter da 47,6 CV: debutto a EICMA
- 03/11/26 - ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar
- 03/11/26 - ZXMoto 820RR: la tre cilindri supersportiva si svela a EICMA 2026: i dettagli ufficiali
- 03/11/26 - ZXMoto 500RR, 83 CV e 4 cilindri: la nuova sportiva debutta a EICMA 2026. Scopri il prezzo
- 03/11/26 - ZXMOTO 500F, la nuova roadster rétro a quattro cilindri debutta a EICMA 2026
- 03/11/26 - Liux Big, la microcar elettrica in fibra di lino arriva in Italia a EICMA
- 03/11/26 - Airoh porta a EICMA 2026 tre caschi integrali in carbonio per la strada e la pista
- 03/11/26 - Fantic XXF250 EVO, la cross da 250 cc cambia motore e apre la nuova Evolution Series
- 03/11/26 - Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote
- 03/11/26 - Bosch Central Gateway, così le moto connesse si difendono dagli hacker
- 03/11/26 - Hurba 150S, a EICMA il primo scooter elettrico del marchio interamente progettato in casa
- 03/11/26 - Nolan porta a EICMA 2026 tre nuovi caschi e un interfono che si comanda senza tasti sul casco
- 03/11/26 - Brembo a EICMA 2026: debutta la pinza GP4 per la MotoGP, tutte le novità
- 29/10/26 - Kawasaki porta a EICMA Corleo: il robot quadrupede per il fuoristrada
- 28/10/26 - Ultraviolette X-47 Venom, a EICMA la moto elettrica con radar posteriore per controllare il traffico
- 27/10/26 - EICMA 2026, dalla AJS Porcupine alla Honda di Márquez, le prime moto della mostra sulla storia della MotoGP
- 27/10/26 - Polini a EICMA 2026, dalle marmitte ai motori per e-bike: cosa vedremo
- 26/10/26 - E-Motiv porta a EICMA un cambio a due marce per moto elettriche, con la tecnologia usata da Aprilia in MotoGP
- 26/10/26 - Speciale EICMA 2026: tutte le novità, orari, biglietti, prezzi
- 26/10/26 - LS2 a EICMA 2026: nuovi caschi, giacche e accessori moto
- 26/10/26 - Novità SHAD a EICMA 2026: sistema Rackless, borse, protezioni e manopole
- 24/10/26 - Con la LiveWire Dust Hightail, Harley-Davidson si da al fuoristrada: elettrico
- 21/10/26 - LiveWire a EICMA 2026, la S4 Honcho Street sbarca in Europa e debuttano due moto inedite
- 19/10/26 - Desner a EICMA, nuova T30 e Y300 2027: sconti e promozioni
Non una concept avveniristica né una maxi sbombardatissima: il Centro Stile Benelli ha fatto debuttare il nuovo linguaggio stilisticocon la nuova Tornado Naked Twin 550. Alla nuova media cilindrata presentata a EICMA 2026 il compito di anticipare le future sportive della casa.
Il frontale a T e la pulizia delle linee
Osservandola da vicino, la moto sfoggia linee muscolose sul serbatoio, che richiamano la tradizione del marchio introducendo un trattamento delle superfici votato alla fluidità e al dinamismo. Il posteriore appare rastremato e sfuggente, restituendo quell'immagine di agilità e prontezza allo scatto che ti aspetti da una naked di carattere. Ma è analizzando l'impianto di illuminazione che cogli la vera natura del progetto.
Il faro anteriore è diviso in due proiettori centrali con luci anabbaglianti e abbaglianti separate. Le luci DRL laterali tracciano un'inconfondibile forma a T, un chiaro omaggio al logo e alla storia del modello, mentre gli indicatori di direzione anteriori sono integrati in sottilissimi paramani: una soluzione tanto originale quanto pulita.
E al posteriore? Il fanale scompare alla vista, integrandosi direttamente all'interno delle frecce posteriori che ne ereditano la funzione, per un look più leggero e minimale.
Benelli Tornado Naked Twin 550
Motore bicilindrico e prestazioni: spazio alla versione A2
Sotto le sovrastrutture batte il propulsore bicilindrico fronte marcia da 554 cc con distribuzione a doppio albero a camme in testa. Se guidi con patente A2, troverai la configurazione dedicata con una potenza di 47,6 cavalli a 6.500 giri/min e una coppia massima di 53 Nm a 5.500 giri/min. Per chi invece punta alla piena potenza, la moto è accreditata di 56 cavalli a 8.250 giri/min.
La dotazione di bordo mette in campo un display TFT a colori da 5 pollici ad alta risoluzione, provvisto di connettività Bluetooth e Wi-Fi. Da qui puoi gestire la navigazione integrata (sia turn-by-turn sia cartografica), selezionare i due riding mode (Normal e Sport) e controllare o disinserire controllo della trazione (TCS) e ABS.
Ciclistica e comparto sospensioni
Dal punto di vista strutturale, la base sfrutta un robusto telaio a traliccio in tubi d'acciaio abbinato a un reparto sospensioni ampiamente personalizzabile. All'anteriore lavora una forcella upside-down con steli da 41 mm, regolabile nell'estensione, nella compressione e nel precarico. Dietro, il forcellone in alluminio lavora insieme a un monoammortizzatore regolabile nel precarico molla e in estensione.
Per quanto riguarda la frenata e le ruote, la dotazione comprende un doppio disco semi-flottante anteriore da 320 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e un disco posteriore singolo da 260 mm con pinza a due pistoncini, assistito da ABS. I cerchi sono in lega di alluminio da 17 pollici (canale da 3,5 pollici davanti e 4,5 pollici dietro) con pneumatici nelle misure di 120/70 e 160/60.
Disponibilità
Se vuoi vederla dal vivo, i casi sono due: o ti presenti ai cancelli di EICMA 2026, oppure dovrai attendere la primavera del 2027, quando la Benelli Tornado Naked Twin 550 arriverà nei concessionari nelle tre colorazioni Oxide Green, Storm Grey e Midnight Black.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.