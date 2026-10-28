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Nuova Moto Morini Camel: a EICMA 2026 arriva l’adventure per affrontare ogni terreno

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39 minuti fa - Il mitico nome anni '80 torna a EICMA 2026 in ottica off-road

Il marchio italiano riporta in auge un nome storico su questa bicilindrica da 81,5 CV, con cerchio anteriore da 21”, e livrea sabbia in perfetto stille Dakariano
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A EICMA 2026 torna un nome che appartiene alla storia di Moto Morini, che con la Camel, ci riporta agli iconici anni Ottanta. Si tratta di una adventure di media cilindrata, pensata per spingere gli orizzonti oltre l'asfalto. La nuova nata affianca la X-Cape posizionandosi come la proposta più specialistica e votata al fuoristrada della gamma.

Moto Morini Camel: il brand italiano porta a EICMA 2026 la nuova bicilindrica adventure

Motore fluido ed elettronica completa per viaggiare ovunque

Il cuore pulsante della moto è un motore bicilindrico parallelo da 670 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 81,5 CV di potenza e 70 Nm di coppia. La gestione dell'erogazione è affidata al comando gas ride-by-wire con diverse modalità di guida, controllo di trazione, cruise control e ABS escludibile per l'off-road. Per chi muove i primi passi nell'esplorazione, sarà disponibile anche una versione depotenziata per patente A2. La dotazione include inoltre la connettività Bluetooth con navigatore integrato visibile tramite l'app dedicata.

Moto Morini Camel: motore da 670 CV, cerchio ant. da 21'' e ride-by-wire con le mappe

Ciclistica da vera enduro e livrea dal sapore di deserto

La vocazione specialistica si riflette nei cerchi a raggi tubeless con la fondamentale ruota anteriore da 21 pollici e la posteriore da 18 pollici. Il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno si accomoda su sospensioni regolabili con ben 230 mm di escursione sia davanti sia dietro e un'altezza da terra di 280 mm. La frenata è garantita da un performante impianto Brembo. A coronare l'estetica adventure è la caratteristica livrea color sabbia, impreziosita da sovrastrutture nere e grafiche laterali che richiamano il fascino dei grandi raid nel deserto.

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Alessandro Perelli
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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