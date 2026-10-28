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Aprilia RSV4 Obscure, la superbike da 220 CV e solo 500 esemplari: debutto a EICMA 2026

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39 minuti fa - Carbonio e aerodinamica da MotoGP per la serie speciale

La nuova Aprilia RSV4 Obscure debutta a EICMA 2026 con 220 CV, cerchi in fibra di carbonio e un'aerodinamica ispirata alla MotoGP
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A EICMA 2026, Aprilia ha voluto sorprendere gli appassionati, svelando una versione limitata e numerata della RSV4 dedicata alle prestazioni pure in pista. Si chiama Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition'' e sarà realizzata in 500 unità. Supersportiva che si distingue per offrire caratteristiche raffinate e uniche con l'obiettivo delle massime prestazioni in pista, sviluppate grazie al contributo di Aprilia Racing.

RSV4 evolve ancora per essere velocissima in pista

I tecnici della Casa di Noale hanno lavorato innanzitutto sulla riduzione del peso. RSV4 Obscure fa largo utilizzo della fibra di carbonio presente su componenti come i parafanghi, i fianchetti laterali, i paratacchi delle pedane e le prese d’aria del freno anteriore, utilissime per dissipare al meglio il calore generato nell’utilizzo intenso.

Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition''

La scheda tecnica vede poi la presenza di cerchi in carbonio BT più leggeri di oltre 2 kg rispetto a quelli in alluminio della RSV4 Factory. Grazie a questa scelta, Aprilia ha ridotto le masse volaniche in rotolamento, migliorando così la maneggevolezza, la frenata e l’accelerazione.

Grazie a questo lavoro, la moto cala di 3 kg rispetto alla RSV4 Factory. Sulla bilancia, quindi, fa segnare 201 kg in ordine di marcia. Montando l’impianto di scarico completo ART (Aprilia Racing Technology) con terminale SC Project in carbonio, disponibile tra gli accessori, il peso può ridursi fino a 196 kg.

Aerodinamica più raffinata

Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition'' adotta un'aerodinamica rivista. Infatti, introduce per la prima volta nella categoria le Leg Wings, già utilizzate da Aprilia Racing nella RS-GP. Soluzione che permette di aumentare la deportanza del retrotreno del 20%, migliorando così l’aderenza al suolo del pneumatico posteriore.

Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition''

Va detto che le Leg Wings, realizzate in fibra di carbonio, fanno parte di un pacchetto sviluppato in galleria del vento già estremamente efficace, introdotto su RSV4 Factory che comprende due superfici alari sovrapposte nella parte sottostante il cupolino e le fiancate laterali dal design studiato per abbattere il CX e al contempo allontanare i flussi di aria calda proveniente dal motore dal corpo del pilota.

Per questa edizione speciale, Aprilia ha affinato pure il comparto della ciclistica. I tecnici hanno scelto per questa supersportiva una coppia di sospensioni Öhlins a regolazione meccanica. L’ammortizzatore TTX e la forcella NIX sono completamente regolabili nell’idraulica in estensione e compressione e nel precarico della molla.

Motore V4

Il cuore pulsante della nuova ed esclusiva Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition'' è il ben noto V4 con una cilindrata di 1.099 cc in grado di erogare 220 CV a 13.000 giri/min e 127 Nm a 10.800 giri/min, tali da rendere anche questa versione di RSV4 la superbike omologata di serie più potente al mondo.

Se si opta per lo scarico completo by ART, le prestazioni aumentano fino a raggiungere i 223,1 CV a 13.000 giri/min e 131,8 Nm a 10.800 giri/min.

Dotazione elettronica completa

La superportiva può contare su di una dotazione di elettronica che include la piattaforma inerziale a sei assi, l’acceleratore elettronico Ride-by-Wire e 6 riding mode (tre per la strada e tre per la pista) che gestiscono i 3 livelli del Cornering ABS e i controlli presenti nell’APRC (Aprilia Performance Ride Control), il pacchetto di sistemi di controllo direttamente derivato dalle corse, che include il traction control e il wheelie control regolabili, tre differenti mappature dell’erogazione del motore, il controllo del freno motore regolabile e il cambio elettronico per scalare e innestare le marce senza l’uso della frizione.

Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition''

Di serie sono presenti pure il Track Pack e il Race Pack. Nel dettaglio, il primo abilita il launch control, il pit limiter e il controllo regolabile dello slittamento laterale della ruota posteriore, con logica predittiva, mentre il secondo abilita la gestione corner by corner, l’esclusivo e unico sistema che, come nelle più evolute moto da corsa, cambia automaticamente i settaggi elettronici di traction control, wheelie control con logica predittiva e controllo del freno motore, seguendo quanto impostato dal pilota prima di scendere in pista.

Presenti anche il GPS che permette il rilevamento automatico dei tempi sul giro e il sistema Aprilia MIA di quarta generazione, la piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone alla moto estendendo le funzioni della strumentazione e di scaricare i dati per analizzarli.

Total black

Aprilia RSV4 Obscure ''Special Edition'' è disponibile nella sola variante total black. Telaio e forcellone sono anch’essi verniciati in nero opaco, mentre sulla piastra di sterzo si trova inciso al laser il nome della moto e il numero di serie.

Omologata per l'utilizzo stradale, è dotata di sella e pedale per il passeggero che possono essere rimosse per l’installazione delle Leg Wings.

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    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
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