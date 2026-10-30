Benelli Tornado Naked Tre 903: a EICMA debutta il concept per iniziare a sognare

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Sotto i riflettori di EICMA debutta la Tornado Naked Tre 903 Concept, una show bike che va ben oltre il semplice esercizio di stile, riaccendendo i riflettori su uno schema motoristico storico per il marchio. Ma con importanti innovazioni tanto in ambito ciclistico quanto aerodinamico.
Un tre cilindri inedito e leggero
Il cuore pulsante di questa concept è un'unità motrice completamente nuova che segna il ritorno del frazionamento a tre cilindri in linea, reso celebre dalle sportive di inizio anni Duemila. Con una cilindrata vicina ai 900 cc, questo propulsore ferma l'ago della bilancia a soli 56 kg.
La sua architettura è superquadra, con un rapporto tra alesaggio e corsa marcatamente favorevole ai regimi elevati, permettendo al motore di toccare quota 14.000 giri/min con valori di coppia e potenza di assoluto spessore.
La gestione sfrutta un comando gas ride by wire, frizione antisaltellamento, cambio elettronico bidirezionale e una piattaforma inerziale IMU a sei assi. Il terminale di scarico, inoltre, adotta la tecnologia di stampa 3D per gestire spessori e geometrie che non sarebbero possibili con altri metodi produttivi.
Telaio modulare: la ciclistica che si adatta
Uno degli aspetti più interessanti dal punto di vista ingegneristico riguarda la ciclistica. Spesso l'industria motociclistica adotta un telaio fisso declinato su più modelli, accettando compromessi geometrici inevitabili. Benelli ribalta questo approccio con una struttura composta da tre moduli indipendenti (frontale, centrale e posteriore).
Questa modularità permette di variare le quote e i target di rigidità in base alla destinazione d'uso del veicolo, semplicemente sostituendo singole sezioni. Sulla Tornado Naked Tre 903, le parti anteriore e posteriore sono realizzate in alluminio, mentre il modulo centrale e il telaietto reggisella sfruttano un materiale composito.
Aerodinamica attiva e componentistica di livello
Osservando la moto da vicino, trovi una dotazione di prim'ordine: un forcellone in alluminio con campata rovesciata, pneumatici slick, impianto frenante Brembo e sospensioni pluriregolabili, nello specifico Ohlins al retrotreno e Marzocchi all'avantreno.
Non mancano soluzioni funzionali all'uso quotidiano, come la piastra di sterzo superiore che integra i supporti dei semimanubri e un display minimale, oppure il condotto flessibile che porta aria all'airbox aggirando il cannotto di sterzo, per non limitare l'angolo di sterzata.
Il vero tocco d'avanguardia, tuttavia, è rappresentato dall'aerodinamica attiva. Le ali laterali sono gestite in tempo reale dalla piattaforma IMU, variando l'incidenza in modo indipendente sui due lati a seconda della fase di guida, sia essa una frenata, un'accelerazione o una curva.
Quando la moto è ferma o l'aerodinamica non è necessaria, gli elementi si ritirano all'interno dei convogliatori, coniugando l'efficacia in movimento con la pulizia delle linee da fermi. Un biglietto da visita concreto per saggiare le direzioni future della casa di Pesaro.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.