Accessori

Valigie moto comprese nel prezzo su Benelli TRK 702 e 902. La promo

Avatar di Emanuele Colombo,

1 ora fa - Benelli TRK 702 e 902: promozione valigie in omaggio prorogata al 2027

Benelli proroga l'offerta sulle valigie in omaggio per la gamma TRK 702 e TRK 902 fino al 30 aprile 2027. La promozione
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Se stai valutando l'acquisto di una nuova moto da viaggio, ci sono novità che arrivano direttamente da Pesaro. Benelli ha infatti annunciato la proroga della promozione dedicata alla gamma TRK 902 e la contestuale conferma dell'offerta per i modelli TRK 702 e TRK 702 X. Visto il successo riscosso dall'iniziativa, l'azienda ha scelto di allungare i termini temporali per permettere a chi acquista una di queste moto di ricevere il set di valigie senza costi aggiuntivi.

Proroga e dettagli per la gamma TRK 902

Per quanto riguarda la gamma TRK 902, la proroga dell'iniziativa sposta la scadenza al 30 aprile 2027. L'offerta prevede un kit di valigie, sviluppato appositamente per questi modelli, incluso nel prezzo di listino e fornito in omaggio per il cliente finale.

Nel dettaglio, la promozione si articola in base alla versione scelta:

  • Per la TRK 902 Stradale è previsto in omaggio il kit di valigie laterali.

  • Per la TRK 902 Xplorer l'omaggio consiste invece nel tris completo di valigie in alluminio.

Il set di valigie della Benelli TRK è compreso nel prezzo

Offerta confermata per TRK 702 e TRK 702 X

Accanto alla proroga per le 902, Benelli ha confermato l'offerta anche per la TRK 702 e per la TRK 702 X. Acquistando uno di questi due modelli, trovi incluso nel prezzo d'acquisto il tris di valigie in alluminio.

Condizioni, tempi di consegna e informazioni utili

Per poterti avvalere dell'offerta su uno qualsiasi dei quattro modelli citati, la moto deve essere acquistata e immatricolata entro il 30 aprile 2027 presso i concessionari ufficiali Benelli che aderiscono all'iniziativa.

Per quanto riguarda le tempistiche di gestione, il kit valigie verrà consegnato entro 90 giorni dalla messa su strada del veicolo. Se vuoi verificare l'elenco dei punti vendita aderenti o richiedere ulteriori dettagli, puoi consultare il sito ufficiale o rivolgerti direttamente alla rete delle concessionarie.

VEDI ANCHE
Benelli TRK 902 Xplorer: prova Cool Factor su strada e fuoristrada
Benelli TRK 902 Xplorer: ora può fare di tutto (o quasi). La prova
Benelli TRK 902: prezzo, promozione e finanziamento
Benelli TRK 902: con la promo, comprarla è più facile.
Benelli TRK 902, il confronto con le rivali
Benelli TRK 902, il confronto con le rivali: Suzuki V-Strom 800SE, CFMoto 800MT e Voge Valico 900
Tags
benellipromozioni moto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Listino Benelli TRK 902
AllestimentoCV / KwPrezzo
TRK 902 Stradale 93 / 688.790 €
TRK 902 Xplorer 93 / 688.990 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Benelli TRK 902 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Benelli TRK 902
Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

Gli articoli di Emanuele

Logo Benelli
Benelli
Vedi anche