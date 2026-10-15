Valigie moto comprese nel prezzo su Benelli TRK 702 e 902. La promo

Se stai valutando l'acquisto di una nuova moto da viaggio, ci sono novità che arrivano direttamente da Pesaro. Benelli ha infatti annunciato la proroga della promozione dedicata alla gamma TRK 902 e la contestuale conferma dell'offerta per i modelli TRK 702 e TRK 702 X. Visto il successo riscosso dall'iniziativa, l'azienda ha scelto di allungare i termini temporali per permettere a chi acquista una di queste moto di ricevere il set di valigie senza costi aggiuntivi.

Proroga e dettagli per la gamma TRK 902

Per quanto riguarda la gamma TRK 902, la proroga dell'iniziativa sposta la scadenza al 30 aprile 2027. L'offerta prevede un kit di valigie, sviluppato appositamente per questi modelli, incluso nel prezzo di listino e fornito in omaggio per il cliente finale.

Nel dettaglio, la promozione si articola in base alla versione scelta:

Per la TRK 902 Stradale è previsto in omaggio il kit di valigie laterali.

Per la TRK 902 Xplorer l'omaggio consiste invece nel tris completo di valigie in alluminio.

Il set di valigie della Benelli TRK è compreso nel prezzo

Offerta confermata per TRK 702 e TRK 702 X

Accanto alla proroga per le 902, Benelli ha confermato l'offerta anche per la TRK 702 e per la TRK 702 X. Acquistando uno di questi due modelli, trovi incluso nel prezzo d'acquisto il tris di valigie in alluminio.

Condizioni, tempi di consegna e informazioni utili

Per poterti avvalere dell'offerta su uno qualsiasi dei quattro modelli citati, la moto deve essere acquistata e immatricolata entro il 30 aprile 2027 presso i concessionari ufficiali Benelli che aderiscono all'iniziativa.

Per quanto riguarda le tempistiche di gestione, il kit valigie verrà consegnato entro 90 giorni dalla messa su strada del veicolo. Se vuoi verificare l'elenco dei punti vendita aderenti o richiedere ulteriori dettagli, puoi consultare il sito ufficiale o rivolgerti direttamente alla rete delle concessionarie.

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