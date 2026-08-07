Benelli TRK 902: con la promo, comprarla è più facile.

Rate piccole e sali subito in sella, la nuova Benelli TRK 902 sta arrivando in concessionaria con una promozione finanziaria dedicata

Le nuove TRK 902 Stradale e TRK 902 Xplorer sono da poco arrivate in concessionaria, e Benelli accompagna il lancio con una promozione finanziaria pensata su misura per i due modelli, realizzata in collaborazione con Compass.

Come funziona il finanziamento

La formula proposta punta sulla flessibilità: al momento della sottoscrizione si parte con 48 mini-rate mensili dall'importo contenuto. Terminata questa prima fase, il cliente ha due strade davanti a sé:

saldare interamente la maxi-rata finale

la maxi-rata finale rifinanziarla in altre 36 rate

Un meccanismo che permette di dilazionare l'impegno economico su un arco temporale più lungo, lasciando aperta la decisione finale su come chiudere il finanziamento solo dopo i primi quattro anni di rate ridotte. Da segnalare anche il blocco del prezzo del veicolo fino alla consegna, un dettaglio non scontato in un periodo di listini in continuo aggiornamento.

Validità della promozione

L'iniziativa è dedicata esclusivamente alle nuove TRK 902 Stradale e Xplorer ed è valida fino al 31 ottobre 2026, coprendo quindi l'intera fase di lancio commerciale dei due modelli.

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