Promozioni moto

Benelli TRK 902: con la promo, comprarla è più facile.

Avatar di Danilo Chissalé,

1 giorno fa - La collaborazione con Compass rende l'acquisto di TRK 902 meno impegnativo

Rate piccole e sali subito in sella, la nuova Benelli TRK 902 sta arrivando in concessionaria con una promozione finanziaria dedicata
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Le nuove TRK 902 Stradale e TRK 902 Xplorer sono da poco arrivate in concessionaria, e Benelli accompagna il lancio con una promozione finanziaria pensata su misura per i due modelli, realizzata in collaborazione con Compass.

Come funziona il finanziamento

La formula proposta punta sulla flessibilità: al momento della sottoscrizione si parte con 48 mini-rate mensili dall'importo contenuto. Terminata questa prima fase, il cliente ha due strade davanti a sé:

  • saldare interamente la maxi-rata finale
  • rifinanziarla in altre 36 rate

Un meccanismo che permette di dilazionare l'impegno economico su un arco temporale più lungo, lasciando aperta la decisione finale su come chiudere il finanziamento solo dopo i primi quattro anni di rate ridotte. Da segnalare anche il blocco del prezzo del veicolo fino alla consegna, un dettaglio non scontato in un periodo di listini in continuo aggiornamento.

Validità della promozione

L'iniziativa è dedicata esclusivamente alle nuove TRK 902 Stradale e Xplorer ed è valida fino al 31 ottobre 2026, coprendo quindi l'intera fase di lancio commerciale dei due modelli.

VEDI ANCHE
Benelli TRK 902 e TRK 902 Xplorer: prezzi, caratteristiche e disponibilità 2026
Benelli TRK 902: svelati i prezzi! Ecco quanto costano le nuove maxi crossover
Benelli TRK 902 Stradale e Xplorer: la prova su strada
Benelli TRK 902: due caratteri, un solo cuore. Ecco come vanno su strada
Benelli BKX 125 S: prova su strada, pregi e difetti della naked A1
Benelli BKX 125 S: la naked-motard pesarese che vuole farti dimenticare che hai solo 16 anni

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

Gli articoli di Danilo

Logo Benelli
Benelli
Vedi anche