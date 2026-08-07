Benelli TRK 902: con la promo, comprarla è più facile.

Le nuove TRK 902 Stradale e TRK 902 Xplorer sono da poco arrivate in concessionaria, e Benelli accompagna il lancio con una promozione finanziaria pensata su misura per i due modelli, realizzata in collaborazione con Compass.
Come funziona il finanziamento
La formula proposta punta sulla flessibilità: al momento della sottoscrizione si parte con 48 mini-rate mensili dall'importo contenuto. Terminata questa prima fase, il cliente ha due strade davanti a sé:
- saldare interamente la maxi-rata finale
- rifinanziarla in altre 36 rate
Un meccanismo che permette di dilazionare l'impegno economico su un arco temporale più lungo, lasciando aperta la decisione finale su come chiudere il finanziamento solo dopo i primi quattro anni di rate ridotte. Da segnalare anche il blocco del prezzo del veicolo fino alla consegna, un dettaglio non scontato in un periodo di listini in continuo aggiornamento.
Validità della promozione
L'iniziativa è dedicata esclusivamente alle nuove TRK 902 Stradale e Xplorer ed è valida fino al 31 ottobre 2026, coprendo quindi l'intera fase di lancio commerciale dei due modelli.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.