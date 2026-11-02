Guangyu MTPeak a EICMA 2026: sportiva, rétro e con sole tre ruote

A EICMA 2026 debutta Guangyu MTPeak, un'auto a tre ruote da 605 kg con motore 2.0 turbo e carrozzeria in carbonio di stile rétro

Non solo veicoli a due ruote: a EICMA 2026 si mostra al pubblico la Guangyu MTPeak, un veicolo che di ruote ne ha tre e non ha nulla a che fare con selle e manubri, ma piuttosto mescola i canoni delle spider d'altri tempi con un'architettura decisamente insolita.

Guangyu MTPeak - Sfondo generato con A.I.

Architettura e design: il telaio tubolare incontra il carbonio

A un primo sguardo, la MTPeak sfoggia linee che strizzano l'occhio al passato. Sotto la carrozzeria, però, la ricetta tecnica è moderna. La struttura portante si affida a un solido telaio tubolare in acciaio al cromo-molibdeno con schema semi-cage, progettato per garantire rigidezza e resistenza.

La particolarità costruttiva risiede nei pannelli esterni, realizzati interamente in fibra di carbonio: il loro unico compito è vestire la vettura, mentre l'intero carico strutturale è demandato allo scheletro in acciaio.

L'abitacolo resta rigorosamente aperto e le dimensioni sono molto compatte, con 3,4 m di lunghezza per 1,5 m di larghezza e un passo di 2,54 m.

Guangyu MTPeak, 3/4 posterore

Motore e prestazioni: un 2.0 turbo e 370 CV per tonnellata

Non farti ingannare dall'estetica da vettura d'epoca, che potrebbe suggerire prestazioni rilassate: la spinta è affidata a un propulsore da 2,0 litri turbo montato in posizione anteriore centrale, capace di erogare 224 CV e 385 Nm di coppia, che con un peso di poco superiore ai 600 kg fornisce un rapporto peso-potenza di 370 CV per tonnellata.

Di fatto siamo nel territorio delle Caterham: sportive inglesi super essenziali e ben note agli appassionati più hard core. Tra l'altro, la trazione della MTPeak è sulla ruota singola posteriore (305/35R18) a suggerire un temperamento sempre pronto al sovrasterzo.

L'avantreno prevede sospensioni a doppio quadrilatero indipendente (disponibili anche con schema pushrod) e gomme da 205/45 R17. L'impianto frenante sfrutta dischi carbo-ceramici ventilati, con controllo elettronico ESP di serie.

La trasmissione sfrutta un cambio automatico a nove rapporti completo di retromarcia e la velocità massima dichiarata si ferma a 180 km/h, un limite più che onesto per godersi la strada a cielo aperto.

Guangyu MTPeak, l'architettura semi-cage

Serie limitata e tante personalizzazioni

Prodotta da Guangyu Industry forte di trent'anni di esperienza manifatturiera, la MTPeak verrà declinata in una serie limitata ai primi 100 esemplari numerati. Un giocattolo di nicchia pensato per chi cerca un'esperienza di guida senza filtri.

In quanto tale, la personalizzazione fa parte del gioco e la lista degli accessori ufficiali comprende 14 elementi, tra cui il tetto rimovibile, i paddle al volante, il roll bar e i fari laser. Oltre a diverse opzioni per i materiali delle finiture interne e della selleria. Uno sfizio, ma che sfizio!

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