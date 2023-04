Emozioni senza filtro al volante della Caterham 485 CSR

Mai sentito parlare di Caterham? Negli anni 60 era una delle più grosse concessionarie Lotus che, quando Colin Chapman annunciò il pensionamento della Lotus Seven, nel 1973, ne acquistò i diritti e i macchinari per continuare a produrla. Mettersi al volante della nuova Caterham 485 CSR, il modello più estremo della gamma attuale, è una botta di adrenalina. Come un salto con il paracadute o un tuffo nelle acque gelate del Polo Nord.

Caterham 485 CSR, il marchio della Lotus 7 sul musetto

Le Caterham di oggi sono evoluzioni fedeli della Seven primigenia e non a caso recano impresso sul frontale lo stemma del modello originale. Piccole e leggerissime, hanno le corse nel loro DNA. E vanno da paura! Con 237 cavalli per appena 585 chili di peso, la 485 CSR ha un rapporto peso/potenza migliore di quello di una Porsche 911 Turbo. Ma non è solo questione di numeri, quanto piuttosto la seduta a un palmo da terra e l’assoluta mancanza di filtri a sconvolgere tutto quello che pensate di sapere sulla guida di un’auto.

''SCENDO'' A BORDO Alla guida, la Caterham ti fascia stretto. Di lato sei a diretto contatto con la carrozzeria, che è praticamente un velo. Al centro l'alto tunnel della trasmissione, con una bella imbottitura in pelle trapuntata a fare da appoggio per il braccio. I sedili sono contenitivi, ma è prima di tutto la forma dell'abitacolo a tenerti ben fermo in posizione, visto che spazio per muoverti lateralmente, semplicemente, non ce n'è. Le cinture? Da corsa, a quattro punti: laboriose da indossare, ma strette a dovere ti fanno sentire tutt'uno con la macchina. Pure la pedaliera è molto raccolta: qui le scarpe da guida aiutano davvero a destreggiarsi nelle manovre richieste a un vero pilota (il punta-tacco, per esempio) mentre una calzatura dalla pianta troppo larga potrebbe rivelarsi d'impiccio.

Caterham 485 CSR, Il posto di guida

SENZA FILTRO Seduto a un palmo da terra, in un'auto in cui non sali a bordo, ma che ti sembra di indossare come un abito attillato, senti cose che non sapevi neppure esistessero. L'asfalto ti pare di toccarlo e la colonna sonora è surreale con i sassolini che picchiettano contro la tua seconda pelle. Non parliamo del motore, che non è isolato in un cofano imbottito, ma ti pare di averlo in braccio. E quando sale di giri lo senti proprio lì vicino a te, come il fuoribordo di un'imbarcazione. Spalanco il gas e, complice una giornata piovosa, il contagiri si impenna, accompagnato dal grido di guerra di un hooligan inferocito. La Caterham serpeggia, faticando a trovare la trazione nonostante il differenziale autobloccante. In condizioni ideali potrebbe staccare uno 0-100 km/h in 3,9 secondi, e raggiungere i 225 km/h. Oggi, però, a esagerare rischio di stare fermo, con le ruote posteriori che mandano segnali di fumo come gli indiani di Tex Willer.

GUIDA FISICA Quelle della Caterham sono emozioni vintage: dure e a tratti faticose, ma di un’intensità senza pari. Niente elettronica, qui. Neppure l’ABS, che ormai tutti diamo per scontato perché obbligatorio: a lei è consentito dalle leggi comunitarie solo perché ne fanno pochissime. E niente servosterzo. Ogni irregolarità del fondo stradale mi arriva ai palmi delle mani quasi con violenza, amplificata dal piccolissimo volante, che è pure privo di airbag. Duro è l’assetto, dura la frizione e duro è anche il cambio manuale a 5 marce, che però ti conquista con la corsa brevissima. Duro pure il pedale del freno: che richiede decisione, come sulle auto da corsa.

VEDI ANCHE

Caterham 485 CSR, le luci sembrano gli occhi di un ranocchio

UNA GUIDA TUTTA SUA A dispetto del suo look simpatico, con quei fari tondi là davanti che le danno uno sguardo quasi da ranocchia, guai a sottovalutarle la Caterham 485 CSR, che tra le curve è un autentico mostro. La leggerezza la fa volare, ma se pensi che trasmetta la leggiadria di una ballerina ti bagli di grosso. L’ultima erede della Seven è una furia scatenata. Una tigre che sbrana il nastro d’asfalto. Anche se ha zampine piccole, coi suoi cerchi da 15” e gli esili braccetti delle sospensioni push rod in bella vista, come le F1. Stranissime le sensazioni che provi quando stai seduto praticamente sulle ruote posteriori e quelle sterzanti sono laggiù in fondo. Tra le curve, le auto normali sembrano girare attorno a un perno virtuale piantato in corrispondenza della leva del cambio, la Caterham la senti girare davanti, facendo perno... sul tuo fondoschiena. Ma una volta che ti abitui, non puoi più farne a meno.

DOTAZIONI, INTERNI E PREZZI

Quella dell’inglesina è una ricetta basata sulla semplicità. Un telaio mignon, lungo appena 3,35 metri, un semplice quattro cilindri Ford aspirato da due litri, niente porte, niente clima e neppure lo spegnimento automatico delle frecce. Niente touch, ovviamente, ma un grappolo di piccoli tasti retroilluminati per le funzioni essenziali: ventilazione, luci e sbrinatore, certo, ma persino clascson, tergicristalli e indicatori di direzione, visto che di satelliti attorno al volante qui non c'è nemmeno l'ombra. È un'esperienza squisitamente analogica, sedersi a bordo di una Caterham 458 CSR, con la tecnologia che si fa graziosamente da parte per non distrarre (o per non essere del tutto spazzata via) dai brividi di un'emozione che non conosce eguali, nonappena cominciate a muovervi. Il comfort, va detto, è un'altra cosa. Ma anche la maggior parte delle posizioni del Kamasutra richiedono una certa dose di sacrificio, dopotutto.

Caterham 485 CSR, tasti sulla plancia: qui di touch nemmeno l'ombra

QUANTO COSTA I prezzi per la Caterham 485 CSR 2023 attaccano a 70.000 euro, prima di ricorrere al menu degli accessori, che in massima parte servono per alleggerire e rendere l'auto più performante. O per renderla ancora più libidinosa. Si va dai parafanghi in carbonio al rollbar, dalle spie di cambiata alla finitura in carbonio per la plancia e le cinture racing a quattro punti. Ma anche la tecnica più profonda può essere stravolta a colpi di extra. Nessun'altra auto, come invece fa la Caterham, ti permetterebbe di scegliere la lubrificazione motore ''a carter secco'' (per le curve ad alti G), sospensioni posteriori indipendenti e anteriori con ammortizzatori entrobordo stile F1. Oltre, naturalmente, all'autobloccante, ai Bilstein Race regolabili e molto altro. Per un esemplare come quello in prova si spendono circa 82.000 euro. Niente luci ambient o impianto Bose a 10 altoparlanti, ma del resto la mission della Caterham è chiara; che vi aspettavate?

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, benzina Potenza 237 CV a 8.500 giri Coppia 206 Nm a 6.300 giri Velocità 225 km/h 0-100 km/h 3,9 secondi Cambio manuale a 5 marce Trazione Posteriore con autobloccante Dimensioni 3,35 x 1,69 x 1,12 m Bagagliaio n.d. Peso a secco 585 kg Prezzo Da 70.000 euro