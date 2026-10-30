Honda entra nel mondo delle e-MTB con la nuova RN0 in carbonio

Honda entra ufficialmente nel segmento delle mountain bike elettriche (e-MTB). A EICMA 2026, la casa giapponese ha quindi portato al debutto la nuova Honda RN0. Si tratta di una due ruote davvero molto raffinata dato che può contare su di un telaio interamente in carbonio. La prima e-MTB di casa Honda è stata sviluppata in collaborazione con il costruttore ROTWILD.

Prezzo ancora non comunicato.

Telaio in carbonio

Honda RN0 è un modello premium e quindi si avvale di una componentistica di alto profilo. Il baricentro di questo modello di mountain bike elettrica è un telaio monoscocca in carbonio abbinato al forcellone Gullwing sviluppato da Honda.

Honda RN0

Rispetto a un telaio convenzionale, la struttura monoscocca in fibra di carbonio di ispirazione motociclistica offre una superiore capacità di assorbimento delle sollecitazioni e un'eccellente sensibilità al terreno.

La geometria della RN0 è stata sviluppata appositamente per l'utilizzo in off-road ed è declinata in tre taglie di telaio - Small, Medium e Large per adattarsi a tutti i ciclisti. Il peso complessivo della bici con batteria è di 23,5 kg.

Honda RN0

Ciclistica

Le sospensioni sono affidate a componenti FOX della serie Factory sia all'anteriore che al posteriore. Più nello specifico, davanti è presente una forcella FOX 36 Float Factory Kashima con 160 mm di escursione, caratterizzata da una molla pneumatica facilmente regolabile in funzione delle preferenze del ciclista.

Al posteriore c'è invece un ammortizzatore FOX Float X Factory Kashima che lavora in sinergia con il sistema progressivo della sospensione della RN0 per assicurare 145 mm di escursione alla ruota posteriore.

Honda RN0

La dotazione di serie prevede poi componestistica fornita da ROTWILD. Troviamo quindi il manubrio BD280 abbinato all'attacco S140 e completato dalle manopole Ergon GDH Team. Comfort e controllo sono ulteriormente migliorati dal reggisella telescopico Crankbrothers Highline 3, abbinato alla sella Ergon SM10. A seconda della misura del telaio, il reggisella offre una corsa compresa tra 125 e 170 mm.

Il sitema frenante, molto importante per e-MTB di questo livello, è affidato a freni Shimano XT M8200 con pinze a quattro pistoncini che agiscono su dischi RT-CL700 da 203 mm all'anteriore e al posteriore.

La ciclistica si completa con una ruota anteriore da 29 pollici a una posteriore da 27,5 pollici. Entrambe adottano pneumatici Schwalbe Albert EVO, sviluppati per l'impiego trail e realizzati con mescola Soft per una migliore aderenza.

Motore e cambio

Il motore elettrico della Honda RN0 che fornisce assistenza alla pedalata è uno Shimano dal peso di appena 2,3 kg. Unità in grado di erogare 100 Nm di coppia e fino a 750 W di potenza massima.

Il nuovo motore mantiene il proprio supporto lungo un intervallo di cadenza di pedalata più ampio rispetto alla precedente generazione, continuando a fornire assistenza fino a 160 giri al minuto anziché 120 giri al minuto. Molto interessante la funzione Assist Carry Over evoluta da Shimano. Per un breve intervallo dopo che il ciclista ha smesso di pedalare, il sistema continua a erogare un livello controllato di assistenza, contribuendo a preservare slancio e trazione nel superamento di ostacoli come rocce, radici e gradoni.

Honda RN0

Sono 3 le modalità di assistenza: ECO, TRAIL+ e BOOST. In particolare, nella modalità TRAIL+, la tecnologia Shimano AUTO ASSIST analizza costantemente gli input del ciclista e la pendenza del terreno per regolare l'erogazione della potenza in tempo reale.

La gestione dei sistemi è affidata al comando multifunzione wireless Shimano SW-UT600-LR, mentre le informazioni di marcia sono visibili attraverso il display Shimano SC-EN700 da 2,2 pollici. Ulteriori funzioni di connettività sono offerte dall'app Shimano CONNECT.

Il motore è alimentato da una batteria da 720 Wh che può essere rimossa per poter essere comodamente ricaricata in casa.

Le pedivelle Shimano FC-M8200-E (160 mm per la taglia S e 165 mm per le taglie M e L) lavorano in combinazione con una corona SM-CRE80 da 34 denti e un guidacatena e*thirteen, mentre il cambio posteriore RD-M8290 XT Di2 e la cassetta CS M6200-12 10-51T offrono una gamma di rapporti estremamente ampia, adatta tanto alle più ripide salite tecniche quanto alle discese ad alta velocità.

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