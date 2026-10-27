TVS prepara le novità per EICMA 2026: l'Italia è il primo mercato europeo

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TVS Motor Company sarà presente a EICMA 2026. L'azienda approfitterà di questo importante palcoscenico per presentare i nuovi modelli per l’Europa.
Tante novità in arrivo
L'appuntamento è per il 3 novembre quando TVS svelerà tutti i suoi nuovi prodotti dedicati al mercato europeo. EICMA 2025 ha segnato l’inizio del percorso di crescita europeo del'azienda che poi si è concentrata sulla costruzione delle basi di una strategia di lungo periodo, sviluppando la rete di concessionari, i servizi post-vendita e l’assistenza clienti nei mercati chiave.
L'Italia è oggi il primo mercato europeo per TVS. L'azienda collabora con circa 100 concessionari. I dati di mercato sono molto interessanti dato che da inizio anno a settembre, le vendite nel nostro Paese sono cresciute de 110%, ben oltre la crescita complessiva del mercato, pari a circa il 10%.
Per espandere la propria presenza in Europa, l'azienda sta costituendo proprie società di vendita nazionali: all’Italia seguiranno a breve Francia e Germania, dove apriranno presto concessionarie TVS. Nel resto d’Europa TVS conta già 18 concessionari in Spagna, 2 in Portogallo, 4 in Ungheria e 1 a Malta. Grecia e Serbia seguiranno entro la fine del 2026, la Romania entro marzo 2027.
Tra pochi giorni potremo quindi scoprire cosa TVS ha deciso di svelare per il mercato europeo.
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).