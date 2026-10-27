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TVS prepara le novità per EICMA 2026: l'Italia è il primo mercato europeo

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10 minuti fa - Il 3 novembre arrivano le novità per l'Europa

A EICMA 2026, TVS presenterà il 3 novembre le novità dedicate all'Europa
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TVS Motor Company sarà presente a EICMA 2026. L'azienda approfitterà di questo importante palcoscenico per presentare i nuovi modelli per l’Europa.

Tante novità in arrivo

L'appuntamento è per il 3 novembre quando TVS svelerà tutti i suoi nuovi prodotti dedicati al mercato europeo. EICMA 2025 ha segnato l’inizio del percorso di crescita europeo del'azienda che poi si è concentrata sulla costruzione delle basi di una strategia di lungo periodo, sviluppando la rete di concessionari, i servizi post-vendita e l’assistenza clienti nei mercati chiave.

TVS Motor EICMA

L'Italia è oggi il primo mercato europeo per TVS. L'azienda collabora con circa 100 concessionari. I dati di mercato sono molto interessanti dato che da inizio anno a settembre, le vendite nel nostro Paese sono cresciute de 110%, ben oltre la crescita complessiva del mercato, pari a circa il 10%.

Per espandere la propria presenza in Europa, l'azienda sta costituendo proprie società di vendita nazionali: all’Italia seguiranno a breve Francia e Germania, dove apriranno presto concessionarie TVS. Nel resto d’Europa TVS conta già 18 concessionari in Spagna, 2 in Portogallo, 4 in Ungheria e 1 a Malta. Grecia e Serbia seguiranno entro la fine del 2026, la Romania entro marzo 2027.

TVS Motor EICMA

Tra pochi giorni potremo quindi scoprire cosa TVS ha deciso di svelare per il mercato europeo.

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