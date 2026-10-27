Polini a EICMA 2026, dalle marmitte ai motori per e-bike: cosa vedremo

Polini sfrutterà il palcoscenico di EICMA 2026 per mostrare ai visitatori tutti i suoi ultimi prodotti dedicati a Vespa classiche, scooter 50, maxi scooter ed e-bike.

L'ampia gamma di prodotti di Polini per vivere al massimo le 2 ruote

Quasi 200 articoli tra nuovi prodotti e aggiornamenti dall’inizio del 2026, un'offerta sempre più vasta per vivere le due ruote al massimo. Dai carter motore per Vespa ai gruppi termici per scooter 50, dalle marmitte For Race 5 e Hi-Speed alle nuove applicazioni dei variatori per maxi scooter. L'azienda continua a sviluppare sia progetti nuovi sia prodotti già presenti a catalogo.

Polini EICMA 2026

Il catalogo comprende anche ricambi per motori in configurazione originale e soluzioni per la preparazione sportiva. Il tutto, mantenendo al centro il DNA Polini della ricerca delle prestazioni.

Non solo 2 ruote a motore classiche perché Polini offre soluzioni dedicate alla micromobilltà elettrica. Infatti, l'azienda propone anche il motore elettrico per e-bike Polini E-P3+. Tutti coloro che fossero interessati a scoprire tutti i prodotti dell'azienda possono recarsi durante EICMA al Padiglione 7 – Stand M10.

VEDI ANCHE

Tags