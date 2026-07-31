Honda SH 350i, ADV e Forza 350: più grinta con il Variatore Polini Evolution

Il nuovo Variatore Polini Evolution consente di migliorare le prestazioni di Honda SH 350i, ADV 350 e Forza 350

Per chi vuole dare maggiore grinta alle proprie Honda SH 350i, ADV 350 e Forza 350 per disporre di più accelerazione e ripresa, Polini ha da poco introdotto il nuovo Variatore Polini Evolution. Nessuna modifica al gruppo termico ma solo alla trasmissione per ottenere prestazioni più brillanti.

Il Variatore Polini Evolution

Questo prodotto nasce per chi vuole effettuare un upgrade completo del variatore standard di serie. Il kit comprende semipuleggia mobile, spinotto con trattamento DLC, semipuleggia fissa e molla di contrasto, offrendo un intervento più ampio e mirato sul comportamento della trasmissione.

L'azienda spiega che la taratura con rulli da 13 grammi favorisce una risposta più pronta in accelerazione e una migliore capacità di mantenere il motore nel range di funzionamento ottimale. Il risultato? Per questo scooter una guida più reattiva con uno spunto più deciso e una ripresa più efficace. Il tutto senza compromettere la fluidità di marcia.

Altro elemento tecnico interessante da menzionare, lo spinotto con trattamento DLC che riduce gli attriti sulla superficie di scorrimento, migliorando la precisione del lavoro meccanico e la costanza di rendimento nel tempo. La semipuleggia fissa Polini completa poi il sistema: rispetto all’originale passa da 14° a 13°, con un angolo ricalcolato per ottimizzare il lavoro della cinghia e aumentare l’efficacia della cambiata.

Prezzo

Quanto costa il Variatore Polini Evoution per Honda SH 350i, ADV 350 e Forza 350? 212 euro più IVA.

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