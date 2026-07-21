Yamaha prepara un nuovo scooter elettrico: i brevetti svelano il design

Il mercato delle due ruote a batteria sta crescendo lentamente, più lentamente di quanto immaginato all'inizio. Eppure, Yamaha continua a investire in questa direzione e pare possa essere in arrivo un nuovo scooter elettrico. Questo almeno si capisce dalle registrazioni di design depositate di recente dall'azienda in Giappone. Le immagini mostrano uno scooter dall'aspetto inedito e che sembra oramai pronto per essere lanciato sul mercato. Non è certo un modello appariscente, si caratterizza infatti per linee essenziali, ma sembra essere uno scooter equivalente a un 125cc.

Cosa sappiamo?

La maggior parte degli scooter elettrici di piccole dimensioni integra il motore elettrico nel forcellone. In questo caso, sembra che Yamaha abbia sviluppato una soluzione differente in quanto sembra avere una trasmissione a cinghia, con il motore montato centralmente. Le batterie sono invece state posizionate sotto la sella e possiamo immaginare che siano sostituibili come sull'attuale piccolo scooter elettrico Yamaha Neo's. In questo modo sarà possibile portarle a casa per ricaricarle facilmente da una comune presa di corrente.

La posizione dell'accumulatore sembra aver influenzato la ciclistica. Infatti, negli scooter tradizionali, gli ammortizzatori sono collocati verso la parte posteriore del forcellone, in modo da non interferire con il motore e con il vano portaoggetti sotto la sella. Da quanto traspare, invece, dai disegni di Yamaha, ci sono due ammortizzatori montati molto più avanti del solito e distanziati tra loro in modo da non interferire con il vano batteria sotto la sella.

Davanti, invece, troviamo un design diverso dal solito con quattro fari principali separati che affiancano un elemento centrale. Dietro, invece, è presente un faro dalle forme spigolose, con una forma a ponte. Lo scooter dispone anche di un quadro strumenti digitale e sembrano esserci diversi vani portaoggetti incassati all'interno della carenatura. Non è visibile alcuna serratura, il che suggerisce la presenza di un sistema keyless.

Come accennato, l'aspetto dello scooter sembra essere quello definitivo e questo fa pensare che possa essere quasi il momento del suo debutto ufficiale. Riuscirà ad avere successo?

Fonte: Australian Motorcycle News

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