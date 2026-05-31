SYM Cruisym 400 2026: la prova. Il maxi-scooter tecnologico e veratile

I ruota alta sono i preferiti per muoversi in città, ma se sei un pendolare lo scooter GT è quello più adatto. In molti ora si fanno affascinare dal look avventuroso degli scooter crossover-adventure, ma i GT hanno ancora tanti estimatori. Proprio per questo SYM ha deciso di introdurre sul mercato il nuovo Cruisym 400 2026, che nasce per dare il cambio all'apprezzato Maxsym 400, sfoggiando un look grintoso, una dotazione tecnica di alto profilo e un motore adatto a macinare chilometri anche a passo svelto. Scopriamo insieme pregi e difetti.

DESIGN E QUALITÀ COSTRUTTIVA

SYM Cruisym 400 2026, vista laterale

Al primo sguardo emerge l'aspetto più moderno del nuovo SYM Cruisym 400 2026 rispetto allo scooter che andrà sostituire. Le linee sono tese, con un frontale dominato dal doppio faro a LED che conferisce un'identità più forte e distintiva. Ma oltre all'aspetto più sportivo, è evidente come il frontale dello scooter sia più massiccio e protettivo, condizione da non sottovalutare per uno scooter che nasce anche per affrontare tangenziali e autostrade, con l'aiuto di un plexi regolabile manualmente su due posizioni.

SYM in passato ha sempre puntato sulla concretezza, sul nuovo SYM Cruisym 400 però la finitura delle plastiche e l'assemblaggio generale sembrano aver fatto un ulteriore passo avanti, con accoppiamenti precisi e verniciature che non sfigurano rispetto a concorrenti dal blasone più nobile.

MOTORE E CICLISTICA

Il cuore pulsante è un monocilindrico da 399 cc, che ricalca fedelmente le caratteristiche di quello montato fino ad oggi sul Maxsym, capace di erogare 34 CV a 6.750 giri/min e 37 nm di comppia massima a 5.000 giri/min. Numeri che, sulla carta, lo rendono un vivace e brillate, nonostante il peso da spostare non sia propriamente da record: 224 kg in ordine di marcia, con serbatoio davvero abbondante, ben 14,5 litri.

Come detto, il nuovo Cruisym nasce per affrontare anche qualche bella gita fuori porta (ben simulata in un paradiso terrestre come la Costa Smerdalda, per questo press test) ed è dunque piuttosto normale che le sue dimensioni siano abbondanti, con lo scopo di garantire una buona stabilità ad alta velocità, come testimonia l'interasse di 1.553 mm. A differenza del nuovo TTLBT, lui è più tradizionale come scooter, con telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica (escursione 120 mm) e coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico molla al posteriore (escursione 108 mm). I cerchi sono da 15-14 pollici, mentre l'impianto frenante è composto da un disco freno da 288 mm davanti.

DOTAZIONE TECNOLOGICA

SYM Cruisym 400 2026, dettaglio del nuovo display

Per anni SYM è stata criticata per la scarsa dotazione tecnologica, ma con il Cruisym 400, la musica cambia. La plancia è dominata da un display TFT LCD da 7 pollici ad alta leggibilità, che funge da centro di controllo per lo scooter. La connettività è totale: connessione smartphone, navigazione Turn-by-Turn e integrazione dei contenuti multimediali sono all'ordine del giorno. Non mancano il sistema TPMS per il monitoraggio della pressione degli pneumatici (una sicurezza preziosa) e una dotazione di serie che mette al riparo da brutte sorprese. Ma non è tutto perchè il GT taiwanese aggiunge alla dotazione anche la doppia presa USB per la ricarica dello smartphone e doppia è anche la dash-cam che può essere utilizzata anche come action cam.

Ma più che sulla tecnologia, uno scooter viene spesso valutato per la sua capacità di carico e qui, va detto, SYM ha sempre ben figurato con i suoi veicoli... Il nuovo non fa eccezione. Nel sottosella c'è spazio per due caschi (integrale e jet), la chiusura è ammortizzata e non manca nemmeno la luce di cortesia. Per gli oggetti più piccoli o di uso frequente sono presenti due vani ben sfruttabili nel retroscudo.

SYM Cruisym 400 2026, al posizione di guida è confortevole

La posizione di guida del nuovo Cruisym 400 è quella da scooter GT, il comfort è assicurato dalla sella ampia e ben imbottita, con le gambe che possono essere distese sui poggiapiedi avanzati (piuttosto stretti, come quelli principali a causa dell'ingombro del serbatoio carburante). Il tocco di classe è rappresentato dal supporto lombare regolabile su 3 posizioni, una chicca che permette di cucirsi addosso il posto guida, sia che si tratti di un tragitto casa-lavoro, sia di una gita fuori porta. Nonostante la mole, e anche grazie al piano seduta distante 785 mm da terra, lo scooter risulta accessibile a piloti di tutte le stature e piuttosto facile anche da manovrare da fermi e a bassa velocità. Ottimo anche il raggio di sterzata, che consente inversioni e slalom davvero in pochissimo spazio.

IN CITTÀ

Come già parzialmente accennato, nonostante le dimensioni da vero GT, il Cruisym non delude nell'uso urbano. Il posizionamento sullo scudo degli specchietti ne riduce gli ingombri (ma anche la visibilità) e rimanere imbottigliati nel traffico è davvero cosa rara. Lo spunto del motore aiuta nei continui stop&go tipici della città, dove solo buche e dossi più pronunciati mettono un po' in crisi la coppia di ammortizzatori al posteriore. Ben a punto, invece, gli aiuti alla guida: non intervengono a sproposito e sono piuttosto efficaci. Da segnalare qualche vibrazione in più rispetto alla media degli scooter GT di fascia premium.

TANGENZIALI E AUTOSTRADE? NO PROBLEM

Con una sella abbondante e accogliente, un motore dotatato di buono spunto, spazio di carico sufficiente e una porzione di sella altrettanto confortevole, pensare di affrontare una gita fuori porta con uno scooter come il nuovo Cruisym 400 non è affatto peregrina. Le velocità autostradali vengono tenuti senza particolari sforzi dal monocilindrico, che si riserva anche un po' di extra per completare con rapidità qualche sorpasso. Per quanto riguarda i consumi, non essendo presente un indicatore dedicato, l'appuntamento è rimandato alla prossima prova, quando avremo lo scooter in redazione per più di qualche ora. Ben a punto il riparo aerodinamico, anche se con 30°C - lo confesso - è stato spesso nella posizione più bassa per cercare un po' di rinfresco.

TRA LE CURVE

SYM Cruisym 400 2026, in azione tra le curve

In Sardegna se c'è una cosa che non manca mai, dal punto di vista motociclistico, sono le strade belle da guidare... qualche collega spagnolo ha anche azzardato un: ''Peccato essere qui in sella ad uno scooter''... Sì, punto di vista condivisibile, con una moto ne avremmo probabilmente goduto ancora di più, ma devo dire che il Cruisym non tradisce quando c'è da affrontare qualche tratto guidato. La stabilità è un suo punto di forza, le curve veloci le affronta senza batter ciglio (e senza fare accapponare a me la pelle), ma preserva una buona guidabilità anche nei tratti più tortuosi. La frenata è adeguata alle prestazioni, con un feeling chiaramente scooteristico. L'assetto leggermente sostenuto, che in città mostra il fianco alle buche più severe, tra le curve si dimostra un valido alleato alla ricerca di un po' di svago alla guida... anche se si tratta solamente di uno scooter. In questo il Maxsym 400 era forse un po' più divertente e motociclistico, ma il Cruisym saprà non farlo rimpiangere troppo.

SYM Cruisym 400 2026 sarà presto distribuito presso la rete vendita del costruttore taiwnese al prezzo di 5.490 euro. Una coincidenza che sia lo stesso prezzo al centesimo del Voge Sfida SR4? No, SYM Italia ha messo proprio lo scooter di cinese nel mirino, provando a sottrarre al brand quale potenziale nuovo acquirente. Ci riuscirà? Solo il tempo potrà dircelo, nel frattempo vi posso dire invece che le colorazioni disponibili saranno tre argento, blu e bianco.

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