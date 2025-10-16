EICMA 2025: le novità allo stand SYM raccontate da Domenico Lojacono. Video

Tantissime le proposte di SYM a EICMA 2025: dal restyling del Symphony SR 125 e del Fiddle 125 al TTLBT 508 e alla naked NH-X 125

Salone ricco per SYM, che presenta a EICMA 2025 tanti modelli, alcune totalmente nuovi altri solamente rinnovati. Primo fra tutti il Symphony SR 125 2026, monocilindrico con ruota da 16'' raffreddato ad aria, aggiornato nell'aspetto. Il Fiddle 125 2026 si presenta come un'audace evoluzione del modello precedente: linee dal gusto retrò, fari LED, display LCD, sistema keyless e grande attenzione al comfort del guidatore.

Anche il Joyride 300 2026 cambia look e si arricchisce di dettagli stilistici biomimetici che richiamano il leone e di una strumentazione LCD. Il Cruisym 400 2026 conferma le linee già viste a EICMA 2024. Tra gli scooter per la mobilità urbana compare il Jepardo, un duemmezzo a ruote basse con una buona dotazione tecnologica. Primo maxi scooter di alta gamma della Casa di Taiwan arriva in versione definitiva il TTLBT 508 2026, che condivide la base tecnica con il Maxsym TL 508.

Riflettori puntati sulla dotazione tecnologica, dalle manopole riscaldate al parabrezza elettrico, al cruide control, controllo di trazione e display touch da 7''. Sullo stand due crossover stradali, l'NH-R 125 e 300, monocilindriche reffreddate a liquido, e la piccola naked NH-X 125, dal design moderno e caratteristiche tecniche di buon livello. Ce ne parla Domenico Lojacono, Direttore Vendite SYM Italia.

Pubblicato da Isabella Galli, 06/11/2025