SYM NH-X 125: a EICMA 2025 riflettori puntati sulla "nakedina" di Taiwan

A EICMA 2025 SYM ci fa vedere anche questa interessante naked ottavo di litro dal design moderno e con caratteristiche tecniche di buon livello. Si chiama NH-X 125 e il suo design si basa su un linguaggio visivo affilato e dinamico. Per esempio, le luci di posizione a forma di L incorniciano un proiettore centrale dallo stile audace e aggressivo.

SYM NH-X 125: la naked monocilindrica arriva a EICMA 2025

SYM NH-X 125: le caratteristiche tecniche

La moto è dotata di una serie di aggiornamenti tecnici pensati per offrire prestazioni, comfort e funzionalità avanzate. Il nuovo motore monocilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido ha una potenza massima dii 10,3 kW (14,0 CV) e una coppia massima di 10,8 Nm ed è omologato Euro 5+.

SYM NH-X 125: il quadro strumenti con display a cristalli liquidi

SYM NH-X 125: la tecnologia di bordo

A bordo troviamo un nuovo cruscotto con display a cristalli liquidi a elevata leggibilità. Il comfort è stato migliorato grazie a una sella con imbottitura in schiuma più spessa e il nuovo serbatoio da 14 litri incrementa notevolmente l’autonomia complessiva.

SYM NH-X 125: design moderno e sportivo per la ottavo di litro asiatica

Infine, la nuova NH-X 125 integra una doppia porta USB con attacchi Type-A e Type-C, compatibile con tutti i principali modelli di smartphone. La naked di Taiwan arriverà nei primi mesi del 2026, ma il prezzo di listino non è ancora stato pubblicato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/11/2025