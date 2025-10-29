EICMA 2025

SYM NH-X 125: a EICMA 2025 riflettori puntati sulla "nakedina" di Taiwan

Avatar di Alessandro Perelli, il 04/11/25

3 ore fa - Tanti aggiornamenti per la ottavo di litro di Taiwan

Il costruttore asiatico porta al Salone della moto di Milano questa interessante 125 dal design affilato, che promette un bel piacere di guida

A EICMA 2025 SYM ci fa vedere anche questa interessante naked ottavo di litro dal design moderno e con caratteristiche tecniche di buon livello. Si chiama NH-X 125 e il suo design si basa su un linguaggio visivo affilato e dinamico. Per esempio, le luci di posizione a forma di L incorniciano un proiettore centrale dallo stile audace e aggressivo.

SYM NH-X 125: la naked monocilindrica arriva a EICMA 2025

SYM NH-X 125: le caratteristiche tecniche

La moto è dotata di una serie di aggiornamenti tecnici pensati per offrire prestazioni, comfort e funzionalità avanzate. Il nuovo motore monocilindrico a 4 valvole raffreddato a liquido ha una potenza massima dii 10,3 kW (14,0 CV) e una coppia massima di 10,8 Nm ed è omologato Euro 5+.

SYM NH-X 125: il quadro strumenti con display a cristalli liquidi

SYM NH-X 125: la tecnologia di bordo

A bordo troviamo un nuovo cruscotto con display a cristalli liquidi a elevata leggibilità. Il comfort è stato migliorato grazie a una sella con imbottitura in schiuma più spessa e il nuovo serbatoio da 14 litri incrementa notevolmente l’autonomia complessiva.

SYM NH-X 125: design moderno e sportivo per la ottavo di litro asiatica

Infine, la nuova NH-X 125 integra una doppia porta USB con attacchi Type-A e Type-C, compatibile con tutti i principali modelli di smartphone. La naked di Taiwan arriverà nei primi mesi del 2026, ma il prezzo di listino non è ancora stato pubblicato.

