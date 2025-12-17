SYM Italia cresce del 12% e punta al podio degli scooter

SYM Italia archivia un 2025 da record con una crescita del 12%, tre volte superiore alla media del mercato scooter nazionale. Il marchio taiwanese consolida la quarta posizione tra i principali player italiani e, per la prima volta nella sua storia, ha presidiato a lungo la terza posizione nel ranking degli scooter targati, raggiungendo l'11% di quota di mercato (qui la classifica degli scooter più venduti in Italia).

I numeri parlano chiaro: oltre 220.000 clienti hanno scelto SYM in Italia, con le immatricolazioni che sono passate dalle 9.000 unità del 2019 alle oltre 22.000 previste per la chiusura dell'anno. Un risultato che riflette la solidità della Casa Madre taiwanese, settimo costruttore di scooter al mondo.

Investimenti e nuova sede

Il 2026 segnerà l'apertura della nuova sede SYM Italia e un forte impegno nella formazione tecnica dei meccanici per elevare la qualità del servizio post-vendita. Parallelamente verrà potenziata la capacità distributiva di veicoli e ricambi. Rimane centrale nella proposta del brand la garanzia di 4 anni con assistenza stradale inclusa.

Strategia 2026: ampliamento gamma e servizi

Le novità SYM per il 2026 in esposizione durante EICMA 2025

La Strategia SYM 2026 punta su cinque pilastri: ampliamento della gamma prodotti, tra questi alcuni stravaganti come il TTLBT, innalzamento della qualità percepita, consolidamento della rete di concessionari, rafforzamento dei servizi post-vendita ed esplorazione di nuove soluzioni di mobilità sostenibile.

L'Italia rappresenta circa un terzo del mercato europeo del marchio e avrà un ruolo sempre più centrale nello sviluppo prodotto, forte della sua capacità di interpretare le dinamiche e i gusti dei clienti.

Ecosistema digitale integrato

Sul fronte comunicazione, dopo la svolta del 2025 con la campagna di posizionamento, il 2026 vedrà il lancio di una nuova identità digitale forte e interconnessa, progettata per rendere l'esperienza cliente fluida e personalizzata lungo tutto il percorso d'acquisto.

''La crescita di SYM Italia è il risultato di una visione condivisa: prodotti di qualità, una rete forte e un'esperienza cliente che continua ad evolvere,'' ha dichiarato Domenico Lojacono, Sales&Marketing Director di SYM Italia. ''Il 2026 segnerà un passo ancora più deciso, unendo innovazione e identità in un ecosistema digitale più completo.''

VEDI ANCHE