SYM PE3, lo scooter ibrido con oltre 320 km di autonomia!

Non è più solo un concept: ecco cosa sappiamo su prezzi e data di arrivo

SYM PE3 - Il PE3 è uno scooter ibrido sul quale SYM sta lavorando da un po' di tempo e che sembra oggi aver superato la fase di concept. Così riporta la testata tedesca Motorrad. Test recenti indicano che la Casa sta pianificando l’introduzione sul mercato, sicuramente in Asia, potenzialmente anche in Europa. L’approvazione definitiva per la produzione in serie non è ancora stata ufficialmente annunciata.

Tecnicamente, il SYM PE3 è uno scooter ibrido plug-in:

Motore elettrico: 4 kW (circa 5,4 CV), circa 18 Nm di coppia

Batteria: 1,5 kWh

Autonomia elettrica: 58 km

SYM PE3, sembra che sia diventato qualcosa più di un concept

SYM PE3, entra in gioco il range extender

La sua particolarità sta nella presenza a bordo di un range extender. Quando la tensione della batteria scende sotto un certo livello, entra automaticamente in funzione un piccolo motore a combustione interna che lavora esclusivamente come generatore, producendo energia per ricaricare la batteria. Il motore a combustione non aziona direttamente la ruota posteriore. In questo modo l’autonomia combinata arriva, secondo SYM, a 325 km.

58 km in modalità completamente elettrica

267 km grazie al range extender (il serbatoio della benzina ha 3 litri di capacità)

Questa configurazione ibrida consente un’efficienza di circa 89 km per litro di benzina in modalità range extender, un valore nettamente superiore rispetto agli scooter tradizionali.

SYM PE3, ricarica e utilizzo pratico

Il SYM PE3 può essere ricaricato tramite una normale presa domestica (110 V o 220 V), rendendolo interessante per i pendolari urbani che non dispongono di una colonnina di ricarica dedicata. SYM sta inoltre collaborando con partner infrastrutturali per integrare i veicoli ibridi nelle reti di ricarica e rifornimento già esistenti.

SYM PE3, è dotato di range extender

SYM PE3, tecnologia e funzionamento

In quanto ibrido, il SYM PE3 non è uno scooter a combustione tradizionale. Il motore elettrico muove direttamente la ruota posteriore, mentre il motore termico serve unicamente da generatore di corrente. Questa soluzione permette di unire i vantaggi della mobilità elettrica con l’autonomia garantita da un piccolo motore a benzina per i tragitti più lunghi.

SYM PE3, prezzo e disponibilità

Al momento non è stato comunicato un prezzo ufficiale per lo scooter ibrido SYM PE3. Le stime di settore indicano una cifra compresa tra 2.500 e 3.000 euro, variabile a seconda del mercato e della dotazione. SYM non ha ancora reso note specifiche definitive né date di commercializzazione.

