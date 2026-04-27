Nuovo SYM Joyride 300 2026 al debutto: ecco caratteristiche e prezzo

Dopo un'anteprima a EICMA, arriva sul mercato il nuovo SYM Joyride 300. Il Model Year 2026 è molto di più che un semplice restyling estetico in quanto il nuovo modello porta in dote pure una serie di novità tecniche.

SYM Joyride 300

Joyride 300, le novità 2026

Innanzitutto, il nuovo scooter introduce nuovi fari anteriori a quattro lenti LED che oltre a dare maggiore grinta al look complessivo, permettono di andare a migliorare la visibilità. Al posteriore, invece, troviamo un fanale a LED con effetto 3D. Sotto il profilo tecnico, il nuovo scooter può poi contare su di una ruota anteriore da 16 pollici, una pedana piatta (ridisegnata per garantire una maggiore maneggevolezza), una nuova sella con supporto lombare e un parabrezza regolabile in altezza. Lato tecnologia, SYM Joyride 300 offre la strumentazione LCD, il sistema keyless 2.0 e la presa Quickcharge 3.0. La dotazione di serie include anche il bauletto Shad da 39L con portapacchi integrato.

Motore

Il cuore pulsante è un motore monocilindrico raffreddato a liquido da 278 cc in grado di erogare 19 kW (25,8 CV) e 26 Nm di coppia. L'unità è omologata Euro5+. Il serbatoio della benzina è da 11,5 litri. Parlando, invece, della sicurezza, il nuovo SYM Joyride 300 offre di serie il sistema TCS (Traction Control System) e l'ABS.

SYM Joyride 300

Prezzo

Quanto costa SYM Joyride 300, Model Year 2026? 4.599 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026