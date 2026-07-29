Kymco Agility 125 NX: caratteristiche e prezzo del nuovo scooter urbano

Dopo averlo visto a EICMA 2025, arriva nelle concessionarie il nuovo Kymco Agility 125 NX. Si tratta di uno scooter pensato per rendere più agevole la mobilità in città e si caratterizza per un look elegante e moderno. Il frontale, in particolare, propone nuove luci a LED e DRL, che lo rendono immediatamente riconoscibile, con il faro principale che viene spostato sul manubrio. L'azienda con questa scelta punta a voler garantire una illuminazione e una visibilità nel traffico sempre ottimali.

Kymco Agility 125 NX

Sempre sul munubrio trova poi posto centralmente anche la strumentazione totalmente digitale. Il display LCD mostra informazioni quali contagiri, tachimetro, contachilometri, livello di carburante, trip, orologio e livello di carica della batteria.

Caratteristiche tecniche

Per garantire la massima sicurezza alla guida, il nuovo Kymco Agility 125 NX può contare su freni a disco su entrambe le ruote, ABS e controllo di trazione. Il cuore pulsante dello scooter è un motore monocilindrico raffreddato ad aria con distribuzione a 2 valvole da 125 cc, accreditato di 11 CV a 8.000 giri/min e 10,5 Nm di coppia a 6.500 giri/min.

La scheda tecnica vede poi la presenza di una ruota anteriore da 16 pollici, mentre al posteriore c'è una ruota da 14 pollici, oltre a una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico della molla. La seduta è posta a 805 mm di altezza da terra, mentre il peso in ordine di marcia è di 132 kg.

Kymco Agility 125 NX

Per una migliore praticità nell'utilizzo quotidiano in città, Kymco Agility 125 NX dispone di una pedana piatta, gancio porta borse a scomparsa, portapacchi integrato nei maniglioni per il passeggero e vano nel retroscudo, dotato di una pratica presa di ricarica USB. Il vano sotto la sella permette di contenere un casco integrale o un Jet e la tuta antipioggia. C'è anche un comodo bauletto in tinta con la carrozzeria dello scooter, con serratura abbinata a quella principale.

Prezzo

Kymco Agility 125 NX si può scegliere nelle colorazioni Antracite Scais opaco, Blu Flat deep, e Nero Odolo opaco. Il prezzo? 2.690 euro ma in questo periodo è offerto in promozione a 2.590 euro.

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