Kymco Micare 125, il nuovo passepartout per la mobilità cittadina. Economico e consuma poco

Il nuovo scooter Kymco Micare 125 punta a essere il nuovo passepartout per la mobilità cittadina. Mezzo che nasce per essere agile e semplice da guidare, il tutto con un occhio attento al prezzo. Insomma, un mezzo pensato per agevolare gli spostamenti quotidiani per le strade sempre più trafficate delle città. Lo avevamo già visto a EICMA. Micare 125 punta tutto sulla concretezza, cioè pochi ''effetti speciali'' ma tanta sostanza. Le sue parole chiave? Praticità e semplicità.

Kymco Micare 125

Specifiche tecniche

Lo scooter può contare su di un motore monocilindrico 4 tempi di 124 cc raffreddato ad aria in grado di erogare 8,8 CV a 7.000 giri/min e una coppia di 9,8 Nm a 6.000 giri/min. Ovviamente, omologazione Euro 5+. In termini di prestazioni, la velocità massima raggiunge i 90 km/h ma il dato più interessante e sicuramente un altro e cioè quello dei consumi. Infatti, Kymco dichiara ben 50 km con un litro. Considerando che il serbatoio è da 4,9 litri, potenzialmente l'autonomia può arrivare anche a quota 250 km con un pieno.

Kymco Micare 125 adotta un telaio a tubi in acciaio e può contare su di una ciclistica che propone una forcella telescopica idraulica da 26 mm all'anteriore e un ammortizzatore posteriore regolabile. Le ruote sono da 14 pollici, mentre l'impianto frenante è affidato a un disco anteriore da 240 mm e a un disco posteriore da 190 mm. Presente il sistema CBS per la frenata combinata. Lungo 1.830 millimetri con un interasse di 1.297 mm, presenta un'altezza da terra pari a 760 mm. Il peso in ordine di marcia è di 108 kg.

Kymco Micare 125

Aspetto importante da sottolineare, la presenza di una pedana piatta che facilita la salita e la discesa dallo scooter, oltre a consentire un facile trasporto di piccoli oggetti. Look moderno ma senza eccessi, Kymco Micare 125 offre un vano sottosella in grado di ospitare un casco jet e c'è anche una presa USB per ricaricare dispositivi mobile. La dotazione include pure il doppio cavalletto (centrale e laterale), un vano portaoggetti anteriore aperto e la strumentazione digitale LCD.

Prezzo

Kymco Micare 125 è già in vendita a 2.190 euro nella sola colorazione nera ma attualmente è in promozione a 2.090 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026