In video da EICMA 2025 le novità allo stand Kymco raccontate da Luca Paletti

Kymco presenta a EICMA 2025 il suo primo scooter ibrido, il People R, un monocilindrico 4 tempi da 125 cc con raffreddamento a liquido. Curato nei dettagli e ricco di tecnologia, è dotato di un sistema ibrido integrato che migliora l'accelerazione in partenza e riduce i consumi. L'Agility NX 125 rappresenta la quarta generazione di questo modello di successo e segna un cambio di rotta nel design e nella dotazione tecnologica. Sarà il primo modello ad arrivare, tra quelli presenti a EICMA: sarà infatti disponibile da fine 2025. Per chi cerca uno scooter compatto ed economico Kymco presenta Micare 125, in arrivo nella prima metà del 2025 a un prezzo inferiore ai 2.000 euro. Si amplia anche la gamma scooter adventure di Kymco, con il nuovo XTera 350, uno scooter in stile ADV che va ad affiancare il DT-X. Ricco di tecnologia e di soluzioni votate alla praticità, ha un motore monocilindrico da 321 cc. Ci aspettiamo un prezzo inferiore ai 7.000 euro, vicino all'Honda ADV 350. Ci racconta meglio queste novità Luca Paletti, responsabile Ufficio Stampa di Padana Sviluppo.

Le novità Kymco in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025